KARAGÖZ'DEN AÇIKLAMA: 18 GÜNDÜR CEZAEVİNDEYİM



'Napıyorsunuz ya? Hayatımın yine en enteresan dönemlerinden birinden geçiyorum. Artık şaşırmıyorum. Bana burada instagramda saçma sapan yazı yazan bir arkadaşın ismini açık şekilde paylaştım diye devlet bana 2 yıl 6 ay 3/2 den ceza vermiş. Yaklaşık 18 gündür cezaevindeyim' ifadelerini kullandı.