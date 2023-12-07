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        Haberler Magazin Serhat Osman Karagöz kimdir, neden cezaevine girdi? Serhat Osman Karagöz'ün suçu nedir?

        Serhat Osman Karagöz kimdir, neden cezaevine girdi ve suçu nedir?

        Ünlü oyuncu Serhat Osman Karagöz, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Yaklaşık 18 gündür Bursa'da yer alan Gemlik cezaevinde yattığını duyuran 35 yaşındaki oyuncunun, neden cezaevine girdiği ve suçunun ne olduğuna ilişkin ayrıntıları bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:08
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        • 1

          Serhat Osman Karagöz'den üzücü haber... Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Karagöz, sosyal medyada yaşadığı bir olay sonucunda cezaevine girdiğini açıkladı. İşte, hem söz konusu olayın ayrıntıları hem de Serhat Osman Karagöz'ün hayat hikayesine dair bilgiler...

        • 2

          SERHAT OSMAN KARAGÖZ NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?

          Serhat Osman Karagöz, Instagram'da kendisi hakkında olumsuz yorumda bulunan bir kullanıcıyı teşhir etmesi nedeniyle 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığını açıkladı.

        • 3

          KARAGÖZ'DEN AÇIKLAMA: 18 GÜNDÜR CEZAEVİNDEYİM

          'Napıyorsunuz ya? Hayatımın yine en enteresan dönemlerinden birinden geçiyorum. Artık şaşırmıyorum. Bana burada instagramda saçma sapan yazı yazan bir arkadaşın ismini açık şekilde paylaştım diye devlet bana 2 yıl 6 ay 3/2 den ceza vermiş. Yaklaşık 18 gündür cezaevindeyim' ifadelerini kullandı.

        • 4

          SERHAT OSMAN KARAGÖZ KİMDİR?

          Serhat Osman Karagöz, 04 Aralık 1988 tarihinde dünyaya geldi. Pera Güzel Sanatlar Lisesi öğreniminin ardından İstanbul Güzel Sanatlar Konservatuarından mezun olduktan osnra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Tiyatro Kılçık ve Tiyatro Beyoğlu’nda çalıştı. BKM'de oyunculuk yaptı.

        • 5

          2015 yılında Pucca adıyla tanınan Selen Pınar Işık ile hayatını birleştirdi, 2017 yılında Batu isimli bir erkek çocukları olan çift 2018 Mayıs ayında boşanma kararı aldı. Kanal D'nin bir döneme damgasını vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki’de Ferah Zeynep Abdullahoğlu’nun canlandırdığı Aylin’e aşık, Soner’in hasta kardeşi Murat ’a hayat vermiş, ölüm sahnesinde çok iyi bir performans sergilemişti.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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