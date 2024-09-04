Sergio Oliveira Olympiakos'a transfer oldu

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Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Sergio Oliveira'nın Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olduğu açıklandı.

Olympiakos'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Oliveira burada! Olympiakos ailesine hoş geldin, Sergio!"

2022 Temmuz'da Porto'dan Galatasaray'a 3 milyon Euro karşılığında transfer olan Oliveira, sarı kırmızılılar ile iki kere şampiyonluk sevinci yaşarken bir kere de Süper Kupa sevinci yaşadı.

Toplamda da 58 kere sarı kırmızılı formayı giyen oyuncu 6 gol atarken 7 de asist yapmıştı.