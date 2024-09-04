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        Haberler Spor Futbol Sergio Oliveira Olympiakos'a transfer oldu - Futbol Haberleri

        Sergio Oliveira Olympiakos'a transfer oldu

        Galatasaray, Sergio Oliveira'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Oliveira, Yunanistan'dan Olympiakos'a imza attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 23:37 Güncelleme: 04.09.2024 - 23:37
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        Sergio Oliveira Olympiakos'ta!
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        Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Sergio Oliveira'nın Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olduğu açıklandı.

        Olympiakos'tan yapılan açıklama şu şekilde:

        "Oliveira burada! Olympiakos ailesine hoş geldin, Sergio!"

        2022 Temmuz'da Porto'dan Galatasaray'a 3 milyon Euro karşılığında transfer olan Oliveira, sarı kırmızılılar ile iki kere şampiyonluk sevinci yaşarken bir kere de Süper Kupa sevinci yaşadı.

        Toplamda da 58 kere sarı kırmızılı formayı giyen oyuncu 6 gol atarken 7 de asist yapmıştı.

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