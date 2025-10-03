Sergen Yalçın, Okan Buruk'a karşı üstün!

Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'ye karşı karnesi:

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yaptığı süreçte Fenerbahçe'ye hiç mağlup olmadı.

Siyah-beyazlıların başında Fenerbahçe ile 3 kez karşılaşan Yalçın'ın bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 7 kez ağları sarsarken, 4 gol yedi.