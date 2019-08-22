Malatyaspor’un başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Öğlen saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde meydan katında bulunan bir restoranda yakın dostlarıyla bir araya gelen Yalçın, burada koyu bir sohbete oturdu.

Keyifli ve neşeli halleriyle dikkat çeken usta teknik direktör, yaklaşık iki saat sonra alışveriş merkezinden kendi aracıyla ayrıldı.