Fatih Altaylı, Habertürk TV'de Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Emin Çağlar'ın da yorumlarıyla katıldığı Spor Saati adlı programda açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetini yorumlayan Altaylı, "İlk penaltı tartışmalı falan değil çünkü tartışmasız penaltı değil! Penaltıyla uzak yakın olmayan bir durum var. Evet diğer ikisi penaltı ama ilki önemli çünkü bir avantaj getiriyor. Fenerbahçe hak ederek kazandı o ayrı. O penaltı verilmese başka penaltı kazanamaz mıydı? Kazanırdı. Penaltı verilmese gol atamaz mıydı? Atabilirdi. Ama şunu söylemem lazım, Gazişehir bu sezon muhtemelen küme düşer. Ortaya koyduğu görüntü, ligin en zayıf halkası olduğu. Çok dağınık, ne yaptığını bilmeyen bir takım. Gazişehir Gaziantep'e takım demek için çok erken. Antep'ten otobüs kaldırılmış da 'Maç var oynamak ister misiniz?' denilip yoldan geçenleri toplamışlar gibi. Büyük bir fikstür avantajı aslında Fenerbahçe açısından, geçen senenin moralsizliğinden sonra. Yine de her halükarda geçen seneye göre daha derli toplu bir Fenerbahçe vardı" ifadelerini kullandı.

"EMRE'NİN ETTİĞİ KÜFÜR, DOĞRUDAN DOĞRUYA HAKEMEDİR"

Emre Belözoğlu'nun Gazişehir Gaziantep maçındaki pozisyonuyla ilgili konuşan Altaylı, şunları söyledi:

"Fenerbahçe belki de Emre Belözoğlu'nu bunun için aldı ama hakemlerin buna göz yummaması gerekiyor. Emre neredeyse televizyondan duyacağım kadar rakip oyuncuya küfür ediyor. 'Ha..... bilmem ne' diyor. Hakemle arasındaki mesafe 15, rakiple arasındaki mesafe 45 santim. Bu şey anlamına geliyor rakiplere yabancı dilde küfür etmek serbest. Cemil Usta Sezonu ya, bu sezon da her sezon olduğu gibi 'Emre Belözoğlu Sezonu mu? Futbol kuralları ayrıdır Emre Belözoğlu'na uygulanacak kurallar ayrıdır diye bir başlık varsa tamam. Emre rakiplere küfür etsin diye aldıysanız bu başka. Adaletsizlik şurada dünkü maçta bir oyuncu elini kaldırdı diye kırmızı kart gördü, İrfan Can Kahveci... Burada adam ana avrat rakibe dalmış, hakemin umuru değil. Çok net söyleyeyim, Emre'nin ettiği küfür doğrudan doğruya hakemedir. Hakem o küfürü yalayıp yutmuş, içselleştirmiştir. Onun hakemliğine tüküreyim ben! Zaten Emre tükürdü de... Bunun adını yapsınlar, bu sezon 'Emre Belözoğlu Sezonu'dur' desinler. Yarın aynı sebeple başka bir futbolcu kırmızı kart görürse ne olacak? Ben burada Emre Belözoğlu'nu suçlamıyorum. Futbolcu boşluk bulursa herkes gibi kanun dışı iş yapmaya kalkışabilir. Yolda kontrol yoksa millet hız yapıyor. Emre diyor ki 'Bana bir şey demiyorlar, bana her şey serbest' Cezasını çekmek şartıyla herkes istediğini yapabilir. Hiçbir şey olmuyorsa bu Emre'nin kabahati değil ki hakemlerin kabahati. Hakem uzaktadır, duymamıştır anlarım ama dibinde ya"

"VAR FUTBOLUN TADINI KAÇIRDI"

VAR'ın bu sezonki uygulamanmasını yorumlayan Altaylı "Bu hafta 100 dakikanın altında tamamlanan maç oldu mu? VAR bence futbolu çirkinleştirdi, çirkinleştirmeye de devam edecek. İlk gününden beri desteklemiyorum. VAR, hakem hatasını ortadan kaldırmıyor ki, hakemleri başka türlü hata yaptırıyor sadece. Bazı ofsayt kararlarında çizgi çekiliyor. Milisaniyelik bir iş. O çizgiyi çektiğinde hakemin görüşü ortadan kalkıyor. Tadını kaçırdı bence futbolun. VAR var da hakemleri konuşmuyor muyuz mesela? Bu hafta hakemleri çok da eleştirecek bir şey göremedim." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI PERFORMANSI

"FENERBAHÇE TAKIM OLARAK İYİYDİ AMA BU MAÇ ÖLÇÜ DEĞİL"

Fenerbahçe'nin performansını değerlendiren Altaylı, "Fenerbahçe'yi bugünkü maç üzerinden çok iyi veya çok kötü görmek makul olmaz. Rakip o kadar zayıftı ki o kadro içerinsnde çıkacak Fenerbahçe forması giymiş herhangi bir 11 bile yenebilirdi. Mesela Tolga Ciğerci, bir seneden sonra sürenin ardından forma giydi, şahane oynadı bence. Tolga, Emre'yi aratmayan bir performans sergiledi. Peki Tolga o kalitede mi? Bugünkü Tolga'ya baksan 'Aa bu ne iyi oyuncu' dersin. Bu maç ölçü değil o yüzden. Şu da şahaneydi diyeceğim birisi yok, takım olarak iyiydi Fenerbahçe. Ozan hala kumaşının altında, olması gerekenin gerisinde. Bu Ozan, hala Ozan değil. Sergen Yalçın'a teşekkür etsinler, Fenerbahçe'ye onu kazandırdı. Etkileyici başlayan takımlar Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ve Sivasspor..." yorumunu yaptı.

YABANCI KURALI NE OLACAK?

"SANIRSIN YABANCI MECBURİYETİ VAR? 14 TÜRK ZORUNLULUĞU VAR!"

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yabancı kuralına ilişkin açıklamasını değerlendiren Altaylı "Futbol camiasının tamamı sahtekarlardan oluşmuş. Türkiye futbol camiasında muazzam bir beyinsizlik var. Sanırsın ki yabancı mecburiyeti var! Hayır efendim, 14 Türk kuralı var. İstiyorsan oynat. Bu kural geldiğinden beri ne olduğuna bakalım. Çağlar Söyüncü iki haftada Premier Lig'de kahraman oldu. Türk oyuncular bu kuraldan sonra Avrupa'da yer bulmaya başladılar. Senin Milli Takımı'na Türkiye kökenli, Türkiye'de oynamış ve Avrupa tecrübesine sahip oyuncular kazandırmış bu kural. 11 yabancıyla Avrupa maçına çıkan Şenol Güneş, Milli Takım'ın başına geçtiğinde TFF'nin tarafına geçiyor. İstemeyen oynatmasın" dedi.

"NİHAT ÖZDEMİR NASIL BÖYLE BİR ŞEY SÖYLÜYOR, OLACAK İŞ DEĞİL!"

Yabancı kuralıyla ilgili olarak Liverpool ile Chelsea arasındaki UEFA Süper Kupası maçını örnek gösteren Altaylı, "Geçen hafta Süper Kupa maçı vardı. Takımlarda toplamda kaç İngiliz vardı? Avrupa Birliği'ne girmiş olsan bunu tartışma hakkın olmayacak. Ciddiye dahi almak istemiyorum ama Federasyon Başkanı dediğin, oraya 'Bu adam futboldan anlar' diyerek atanmış adam diyor ki yabancı sınırı... Sen daha önce yabancı kuralını serbest bırakan Federasyon yönetiminde bu adam neciydi? Bu kararı alan Federasyon yönetiminde muhalefet şerhi var mı? Nihat Özdemir zeki bir adam. İyi bir mühendis, iyi okullarda dereceler yapmış birisi. Nasıl oluyor da böyle bir şey söylüyor, kendini inkar ediyor. Olacak iş değil! Bu şey demek 'Azaltılmasını doğru bulmuyorum ama bana verilen emir doğrultusunda azaltmam lazım' Böyle desin ciğerimi yesin!" değerlendirmesinde bulundu.

SON ŞAMPİYON MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Galatasaray'ın sezonun açılış maçında aldığı 2-0'lık Denizlispor mağlubiyeti üzerine konuşan Altaylı şunları söyledi:

"Hazırlık maçlarında ve Süper Kupa maçında da Marcao ve Luyindama sorumsuzluk örneği olarak davranıyordu. Tel tel dökülüp rezalete imza atmaları sürpriz değildi. Galatasaray yaz tatilinde kendi kendine sorun yarattı demek ki. Kimse palavra atmasın, Denizlispor, Galatasaray'ı yenmedi; Galatasaray, Denizlispor'a yenildi. Rezaletin boyutu da şudur: Galatasaray taraftarı maçtan sonra kimi suçladı? Teknik direktör olmayıp mecburen kenarda duran Ümit Davala'yı... Bu takımı Ümit Davala mı kurdu? 11'i Ümit Davala mı belirledi? Değişiklikleri Ümit Davala mı yaptı? Başarı olduğu zaman Fatih Terim, başarısızlık olduğunda Hasan Şaş, Ümit Davala, Mustafa Cengiz mi... Fatih Terim ya dalga geçti milletle veyahut da yönetimle uğraşıyor. Normal değil. Selçuk İnan geçen sezon kaç dakika aldı? Bu maçta 90 dakika sahada kalması gereken kişi 34 yaşındaki Selçuk mu? Seri ve Belhanda'nın şahane bir ikili olduğu söyleniyor. Seri stoperlerin önünde mi oldu Belhanda'yla ikili... Seri orada mı oynar? Selçuk'un ilk 11'inde ve 90 dakika ne işi var? Donk neden oynamıyor? O çocuk şahane oynuyordu. De ki yanlış tercihler vardı, o oldu bu oldu. Marcao atıldı diyelim. O dakikadan sonra yapılacak değişiklikler bunlar mıydı? Ahmet Çalık oyuna kaç dakika sonra giriyor, oyundan çıkan Seri. Jimmy Durmaz 90 dakika oynar mıydı? Hazırlık maçlarında Adem Büyük gol atıyor, attırıyor, savunmaya geliyor....

"Basiret bağlandı hepsi olabilir, geçtim. Diagne'nin penaltıdan önce iki tane gol pozisyonu var. İkisinde de sorumsuzluktan, aklının sahada olmamasından atamadı. Bu Diagne'nin en iyi yaptığı şey neydi? 30 golün 12'sini penaltıdan değil mi? Penaltı makinesi gibi atmıyor mu? Niye Selçuk atıyor penaltıyı? Galatasaray ilk 15 dakikada işi bitirebilirdi. Penaltıyla da işi bitirebilirdi. Maçın senaryosu bambaşka olabilirdi"

GALATASARAY'IN OYUN PLANI VAR MI?

"Geçen sezon ne vardı? Onyekuru koşacak topu götürecek, ceza alanına girip harmanlayacak, diğer yandan Feghouli gelecek. Muslera kurtaracak... Başka bir şey var mıydı? Futbolun nereye evrildiği ortada. Galatasaray'da böyle şeyler görüyor musun? Bir oyun şablonu, anlayışı göremiyorum. Başakşehir geçen sene iki kritik maçı kaybetmeseydi bugün ne olacaktı? 23. yıldız diyebilecek miydin?"

HASAN ŞAŞ'IN İSTİFA KARARINDAN VAZGEÇMESİ

"HASAN ŞAŞ'IN KENDİSİNE GELMESİ LAZIM AMA BU KONUDA HİÇBİR SUÇU YOK!"

Hasan Şaş'ın aldığı istifa kararından vazgeçmesi üzerine konuşan Altaylı, "Hasan Şaş aynı Emre Belözoğlu gibi dışarıda çok tatlı bir çocuktur ama kendisine gelmesi lazım. İstifa etti, etmedi... Kardeşim gibi severim, gazetedeyken de bizim yazarımızdı. Ama senin bir duruşun olmalıydı ama bu haftaki meselede Hasan Şaş'ın bir suçu yok. Denizli'de birileri Hasan Şaş'a saldırıyor, cevap bile vermiyor. Gerilim oluyor sadece. Polis geliyor bu kişilere gereken işlemi yapıyor fakat sonra Denizlispor Başkanı olacak vatandaş devreye giriyor 'İki gün önce ben de kelepçelendim' diyor, polisler de serbest bırakıyor. Bunu yapan başkan tek kişi Denizlispor başkanı değil tabii ki. Böyle başkan mı olur? Bir ilin emniyet güçleri, o ilin spor kulübü başkanından talimat mı alır? Böyle bir polislik var mı? Hasan Şaş yüzde 100 haklı ve davacı olmalı! Tanıklar da var galiba onlar da davacı olmalı. 6222 sayılı yasa neye yaradı? Bir tek Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı bir süre içeride tutmak için miydi bu yasa? Nerede bu savcılar, bu yasa ne işe yarıyor?"

"GALATASARAY YÖNETİMİNİ REZİL BULUYORUM"

"Hasan Şaş niye istifa etti? Kulüp kendisine yeterince sahip çıkmadı diye etti herhalde. Doğru ama bugunkü Galatasaray yönetiminin herhangi bir şeye sahip çıkacak halleri yok zaten. Hep sonradan, hep sonradan... Bu sene Galatasaray'ı tutmuyorum çünkü bu Galatasaray yönetimini rezil buluyorum! Galatasaray Başkanı, Galatasaray'ın taraftar oluşumu adı altında çeteleşmiş bir grubuna bir Galatasaray tesisinde yer veremez! Bir takım mafyatik oluşumlarla beraber kol kola, bir takım tarikat liderlerini ziyaret eden kişiler Galatasaray kulübünü temsil etme yetkisine sahip değildir bunlar kendilerini bağlarlar. Ama Galatasaray Başkanı bunları stattan uğurlar, koltuk yer verir, Galatasaray Başkanı bunların liderini sahaya sokup eline kupa tutuşturursa ben o Galatasaray'ı tutmam! Galatasaray sevgim içinde ama bu yönetimin başında olduğu Galatasaray Futbol Takımı'nın başarısı beni mutlu etmez! Karışmam, ne haliniz varsa görün derim. Bu seneki Galatasaray'la bu seneki Fenerbahçe veya Beşiktaş arasında hiçbir fark yoktur çünkü bu anlayış beni temsil etmez. İstiyorlarsa da kulüpten atsınlar beni"

YILAN HİKAYESİNE DÖNEN FALCAO TRANSFERİ...

"BU ANLAYIŞLA DEĞİL FALCAO'YU, AGÜERO'YU İSTEMEM!"

Uzun süredir gündemde olan ve yılan hikayesine dönen Falcao transferini değerlendiren Altaylı, "Galatasaray'ın Falcao'yu alması gerektiğini düşünmüyorum çünkü Galatasaray bu futbol anlayışıyla değil Falcao'yu Agüero'yu da istemem! Ayranı yok içmeye... Bu futbol anlayışıyla Agüero'yu alsan ne olur Falcao'yu alsan ne olur? Sokağa atılmış bir para. Gruptan çıkıp Avrupa'da bir iki tur atlayacaksan al ama Falcao'yu alsan ne... Boşu boşuna 3 senede o kadar para vereceksin. Falcao transferinin bittiğinin düşünüldüğü günlerde Falcao ile Galatasaray yönetiminden bir tek kişi görüşmemişti! Falcao'yla tek konuşan Ahmet Bulut'la da el sıkıştı. Falcao, 'Tamam da ben Galatasaray'dan tek kişiyi görmedim diye feveran ediyordu. Ben bir Galatasaray yöneticisiyle muhatap olmak istiyorum' diyordu. Niye? Eşi gelmek istiyordu, başkaları ikna etti. Arkasından çocuklarına okul bulundu. O ana kadar Galatasaray'dan bir tane yönetici yoktu. Fatih Terim'e de bu bilgiler bir şekilde ulaştı. 'Abdurrahim bir git bakalım' falan dendi o noktada. Monaco tarafıyla çözülmüş bir şey yok hala. Galatasaray, Monaco'nun istediği parayı veremiyor falan. Gelir mi? İhtimal var" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI YENİLGİYLE BAŞLADI

"BEŞİKTAŞ'IN YARDIMCISI KULÜBEDE OTURAMIYOR, BU ISRAR NİYE?"

Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş'ın ilk resmi maçında Sivasspor'a 3-0 mağlup olması üzerine konuşan Altaylı, "Son yıllarda gördüğüm en kötü Beşiktaş'tı. Transfer yapmadı, çok parlak oyuncular almadı ama geçen seneki takım hemen hemen hepsi duruyor. Beşiktaş'ta çok mesele var. Yardımcı antrenörü kulübede oturamıyor. Bu neyin inadıdır? Bu ısrar niye? Çok garip. Teknik direktör yardımcısı locaya çıkıyor? Mide, hazım... 'Fenerbahçe şike şike şike' 'FETÖ' 'kumpas' diye diye Emre'yi hazmediyor. Öbürü de ediyor, neyse. Oyunun arkadan başlaması baştan sona hata. Geri pas yan pas geri pas yan pas... Bir teknik direktörün Beşiktaş'a bunu oynatmasını ihtimal dışı görüyorum. Geçen seneki oyun, mal, sistem ortada. Onu bu hale çevirmek için Abdullah Avcı'nın kafayı yemiş olması lazım niye yesin veyahut futbolcunun sabote etmesi lazım, niye etsin. 'Bu takıma damga vuracağım' diye düşünmüş olabilir mi? Yeterince akıllı değilse olabilir" dedi.