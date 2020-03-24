Sergen Yalçın'dan açıklama

Sergen Yalçın, Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından açıklamalar yaptı. Son oynanan Galatasaray maçının ardından evden çıkmadığını belirten Sergen Yalçın, "Herhangi bir belirti yok ama tedbir amaçlı olarak yarın test yaptıracağız" ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Ölen hastaların herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalara şifa diliyorum. İnşallah herkes en kısa sürede hayatına döner. Özellikle Abdurrahim abiye ve Fatih hocama çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah onlar da en kısa sürede sağlığına kavuşurlar. Bu olaydan sonra çok telefon aldım, arayan herkes sağ olsun. Biz zaten 7-8 gündür evdeyiz, hiçbir yere çıkmıyoruz. Bende de şu an bir hastalık belirtisi falan yok. Çok merak edenlere cevap vermek istiyorum ama yarın test yaptıracağız. Bugün doktorlarla da konuştuk. Son yaşanan maçtan sonraki 7-8 günlük süreçte bende veya herhangi bir oyuncumuz, hocamız ya da arkadaşımızda bir belirtiye rastlamadık. Yine de tedbir amaçlı olarak yarın test yaptıracağız."