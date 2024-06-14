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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Sergen Yalçın'dan flaş sözler! Hasan Arat, Van Bronckhorst, Mourinho... - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın'dan flaş sözler! Hasan Arat, Van Bronckhorst, Mourinho...

        Beşiktaş'ın teknik direktör aradığı dönemde adaylar arasında yer alan Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların Giovanni van Bronckhorst ile anlaşmasının ardından zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın kendisini aradığını ancak ciddi bir teklifle gelmediğini belirten Yalçın, siyah-beyazlı yönetimi eleştirdi. Sergen Yalçın ayrıca, Giovanni van Bronckhorst ve Jose Mourinho ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 19:26 Güncelleme: 14.06.2024 - 19:26
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        • 1

          Beşiktaş'ın, Van Bronckhorst'tan önce önce teknik direktör adayları arasında yer alan Sergen Yalçın, flaş açıklamalarda bulundu. Kafa Sports YouTube Kanalı'na konuşan Yalçın, Beşiktaş yönetimi, Van Bronckhorst ve Jose Mourinho hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler:

        • 2

          "BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF GELDİ"

          "Bana Beşiktaş'tan teklif geldi. Samet ağabey aradı beni. Hüseyin Yücel de arıyor, başkan da arıyor... İşin kötü tarafı herkesi arıyorlar. Somut teklif... Hüseyin Yücel arıyor bir görüşelim diyor, Hasan ağabey arıyor... Ben Hasan ağabey diyorum kendisine, aynı sitede oturuyoruz. 'Nuri Şahin ve seninle görüşüyorum birinizi tercih edeceğim' dedi Hasan ağabey bana. Biz bir yerde çalışacaksak oranın bana ihtiyacı olduğunu bilmem gerekiyor. Ben ne dediğimi söylemeyeyim ona."

        • 3

          "DAHA CİDDİYE ALINMAYI BEKLERDİM"

          "Hasan ağabey beni ilk aradığında ben hoca falan soracak sandım bana. 'İki hoca adayı var onlarla görüşeceğim' dedi, 'Kim ağabey?' dedim, 'Biri sen diğeri Nuri Şahin' dedi. İkimizle de görüşecekmiş biz sunum yapacakmışız. Ben daha ciddiye alınmayı, saygı duyulmayı beklerdim. Sonra ben zaten 'Gerek yok uzatmaya konuyu. Çalışacaksam bir yerde inanacağım, güveneceğim, başarılı olabileceğim bir yerde çalışmak isterim' dedim ve teşekkür ettim. Çok teklif gibi de değildi aslında, samimi bir konuşma gibiydi."

        • 4

          "YAPTIĞIMIZ KONUŞMA BENİ ÜZDÜ"

          "Belki aramızdaki samimiyete binaen o süreci bizimle paylaşmış da olabilir Hasan ağabey. Yabancımız değil, tanıdığımız, dostumuz olan bir insan Hasan Arat. Tabii ben bu konuşmaya üzüldüm yani. Ben çalışmayı seviyorum ama doğru yerde çalışmayı seviyorum. Benim planlamam tamamen doğru zamanda doğru yerde olmak üzerine."

        • 5

          "MOURINHO'NUN SON 10 SENESİ TARTIŞILIR"

          "17 senedir yabancı hoca şampiyon olamıyor Süper Lig'de. Önemli bir istatistik bence, yabana atmamak lazım. Mourinho çok karizmatik bir isim. Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye renk katacağını düşünüyorum. Şampiyon yapar mı? Yapabilir ama çok net konuşmamak lazım, burası Türkiye. Yarın biraz kar yağan bir deplasmana gittiğinde işler değişebilir. İyi kadrosu var zaten, takviye de yapacaklar. Teknik direktörlüğü tartışılacak bir isim değil ama son 10 senesi tartışılır. Gittiği her kulüpten tazminat almış ama öncesinde de ciddi başarıları var."

        • 6

          "VAN BRONCKHORST'U TANIMIYORUM"

          "Ben van Bronckhorst'u çok tanımıyorum, bilgi sahibi değilim. Mutlaka bir şeyler planlamışlardır onu getirirken. Herhalde bir cazibesi vardır, neyine bakılarak alındı bilmiyorum teknik direktör olarak. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra Trabzonspor ve Beşiktaş'ın daha altta kalacağını düşünüyorum ligde. Geçen sezonun benzeri olacak diye düşünüyorum."

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