Sergen Yalçın'dan flaş sözler! Hasan Arat, Van Bronckhorst, Mourinho...

"DAHA CİDDİYE ALINMAYI BEKLERDİM"

"Hasan ağabey beni ilk aradığında ben hoca falan soracak sandım bana. 'İki hoca adayı var onlarla görüşeceğim' dedi, 'Kim ağabey?' dedim, 'Biri sen diğeri Nuri Şahin' dedi. İkimizle de görüşecekmiş biz sunum yapacakmışız. Ben daha ciddiye alınmayı, saygı duyulmayı beklerdim. Sonra ben zaten 'Gerek yok uzatmaya konuyu. Çalışacaksam bir yerde inanacağım, güveneceğim, başarılı olabileceğim bir yerde çalışmak isterim' dedim ve teşekkür ettim. Çok teklif gibi de değildi aslında, samimi bir konuşma gibiydi."