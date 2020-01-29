Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da oynayarak "4 büyükler"de forma giyen ilk oyuncu unvanını elde eden 47 yaşındaki Yalçın, 2002-2003 sezonunda bir kez daha siyah-beyazlı takıma geldi. Sergen Yalçın, söz konusu sezondaki iyi futboluyla takımının 100. yılında elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.