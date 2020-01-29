29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'taki imza töreninin saat 19.03'te başlayacağı belirtildi.
Beşiktaş'ın efsane isimleri arasında yer alan Sergen Yalçın, 13 yıl sonra siyah-beyazlı kulübe antrenör olarak döndü. Futbol hayatına Beşiktaş'ın altyapısında başlayan Sergen Yalçın, Türk futbolunun en önemli yetenekleri arasında yer aldı.
Gordon Milne döneminde Beşiktaş A Takımı ile antrenmanlara çıkmaya başlayan Sergen Yalçın 1990-1991 sezonunda itibaren siyah-beyazlı kulübün genç yeteneği olarak sahalarda yer aldı. Attığı gollerle Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonluklarda pay sahibi olan Sergen Yalçın, 1997'ye kadar siyah-beyazlı takım forması giydikten sonra İstanbulspor'a transfer oldu.
Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımdaki ilk döneminde 1991-1992 ve 1994-1995 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.
Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da oynayarak "4 büyükler"de forma giyen ilk oyuncu unvanını elde eden 47 yaşındaki Yalçın, 2002-2003 sezonunda bir kez daha siyah-beyazlı takıma geldi. Sergen Yalçın, söz konusu sezondaki iyi futboluyla takımının 100. yılında elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.
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