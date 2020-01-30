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Teknik Direktör Abdullah Avcı’yla yollarını ayıran ve takımın başına 1,5 yıllığına siyah-beyazlı ekibin efsanesi Sergen Yalçın’ı getiren Beşiktaş, 47 yaşındaki teknik adam için Vodafone Park’ta imza töreni düzenledi. Saat 19.03’te yapılan imza töreni için erken saatlerde stada gelen taraftarlar, içeri girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 20 bin siyah-beyazlı taraftar, imza töreninde tribündeki yerini alırken, Sergen Yalçın için tezahüratlarda bulundu. Saatler tam 19.03’ü gösterdiğinde sahaya çıkan Sergen Yalçın, tribünlerin büyük coşkusuyla karşılaştı. Sergen Yalçın’ın imza töreninde yönetim kurulu üyeleri de tam kadro sahada yer aldı. İmza töreni öncesinde stat ekranlarında Sergen Yalçın için hazırlanan özel video gösterildi.
Çebi: “Taraftarımızın bu desteğinin devam etmesini istiyorum”
Törende konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, tribünlerin "Fikret Orman paralar nerede?" tezahüratı sonrasında "Burası yeri değil" derken tribünlere de dikkat çekerek, “Bizim en kıymetli varlığımız ve gücümüz sizsiniz. Bunu her zaman söylemeye devam edeceğiz. Bu büyük camianın yetiştirdiği Beşiktaş’ın evladı Sergen hocamızla yola devam etme kararı aldık. Kendisinin gösterdiği tavır ve anlayış için de camiam adına kendisine teşekkür ediyorum. Bu sürece kadar görev yapan değerli hocamız Abdullah Avcı’ya da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Beşiktaş taraftarının bu desteğinin devam etmesini diliyorum. Hocamızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve sözü kendisine veriyorum” ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın: “Çok heyecanlıyım”
Hayatında hiç bu kadar heyecanlanmadığını ifade ederek sözlerine başlayan Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ise, “Çok heyecanlıyım. Belki de hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım, Öncelikle başkanımıza ve yönetimimize bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Taraftarımıza sonsuz minnettarım. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Bu destek benim için mükemmel. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı. Konuşmaların ardından Sergen Yalçın, tribünleri selamladı. Sergen Yalçın'ın tribünleri selamlamasının ardından teknik adam ve yönetim kurulu basın mensuplarına poz verdi.
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