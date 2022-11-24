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Sergen Deveci'den kaza sonrası ilk paylaşım! Hayranlarından son haline binlerce yorum geldi!

Amasya'da turneden dönerken kaza yapan minibüsün içerisinde olan fenomen isim Sergen Deveci, ağır yaralanmış yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans uçak ile İstanbul'a getirilmişti. Ünlü isim kazadan sonra ilk defa sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Giriş: 24.11.2022 - 17:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • Karadeniz turnesinde olan ‘Baş Belası’ adlı tiyatro ekibini taşıyan ve kaza yapan minibüsün içerisinde olan fenomen Sergen Deveci, ilk müdahalesinin ardından ambulans uçak ile İstanbul'a getirilmişti. Ünlü ismin ameliyata girmeden önce görüntüleri gelmiş, sevenlerinin yüreğine su serpilmişti. Sergen Deveci, kazadan sonra ilk kez sosyal medya hesabından son halini ve durumunu paylaştı.

  • Kazadan durumu ağır olarak çıkan Sergen Deveci'nin boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu tespit edilmişti.

  • Ünlü fenomen Sergen Deveci, 8 saatlik operasyonun ardından, kendine geldi. Sevilen isim ilk kez sosyal medya hesabından sevenlerine son halini ve durumunu açıkladı.

  • Sergen Deveci paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum sadece. Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum. Gündemi bu şekilde meşgul ederek size zarar vermek istemiyorum. Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. 2. Baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım.

    Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah’tan rahmet diliyorum.

    Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin."

  • İşte Sergen Deveci'nin son hali...

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