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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Sergej Jakirovic: Ligde kalacağımızdan bir şüphem yok - Bellona Kayserispor Haberleri

        Sergej Jakirovic: Ligde kalacağımızdan bir şüphem yok

        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, lig yarışı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 13:56 Güncelleme: 25.03.2025 - 13:56
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        "Ligde kalacağımızdan bir şüphem yok"
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, her maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Ligde kalacağımızdan bir şüphem yok." dedi.

        Jakirovic, yaptığı açıklamada, son dönemdeki iyi oyun ve alınan puanların oyuncuların mücadelesinden kaynaklandığı söyledi.

        Ekibiyle Kayserispor'un başarısı için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Jakirovic, şöyle konuştu:

        "Burada oyuncularımın hakkını vermem gerekiyor. Oyuncularım sahada bizim onlardan istediğimiz plana sadık kalıyor ve puanlar alıyoruz. Buraya geldiğimizde belli bir mantaliteyi değiştirmeye çalıştık. Bunda da bir nebze başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Buraya gelmeden önce şampiyonluğa oynayan bir takımın başındaydım. Burada ise kümede kalma mücadelesi veren bir takımı çalıştırıyorum. Göreve geldiğim günden bu yana 7 maça çıktık ve 11 puan topladık. Bizim için her maç çok önemli. Kalan maçlarda da elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

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        "PSİKOLOJİK OLARAK GÜÇLÜ OLMAMIZ GEREKİYOR"

        Jakirovic, sarı-kırmızılı ekiple çıktığı bazı maçlarda galibiyeti ya da beraberliği kaçıran taraf olduklarını, 7 haftadır ortaya konulan futbolun karşılığının birkaç puan daha fazla olması gerektiğini dile getirdi.

        Ligde kalan her maçın final havasında geçeceğinin altını çizen Jakirovic, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki iki hafta ligin alt sırasındaki iki takımla karşılaşacağız. Her maçın zorluğu birbirinden farklı oluyor. Bu süreçte psikolojik olarak güçlü olmamız gerekiyor. Hatayspor, son iki maçında tehlikeli olabileceklerini gösterdi, rakiplerine problem çıkardı. Biz maç maç bakıyoruz. Rakip kim olursa olsun puan ve puanlar almamız gerekiyor. Evimizde oynayacağımız rakiplerimize karşı galip gelmek istiyoruz. Bir sonraki maç, en önemli maç. Ben olaya böyle bakıyorum."

        "LİGDE KALACAĞIMIZDAN BİR ŞÜPHEM YOK"

        Ligde alt sıralarda çok büyük bir mücadelenin verildiğine dikkati çeken Jakirovic, "Bu yüzden oynayacağımız her maça galibiyet için çıkıyoruz. Ligde kalabilmek için kalan haftalarda 15 puan daha almamız gerekiyor. Bodrum FK belki kendinden beklenmeyecek bir şekilde başarılı sonuçlar alıyor. Üst üste galibiyetler aldı. Her oynayacağımız maçta galibiyet almak istiyoruz. Puan hesabını bu şekilde yapıyoruz. Ligde kalacağımızdan bir şüphem yok." ifadelerini kullandı.

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