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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Serge Aurier: Galatasaray'da oynamak büyük gurur - Galatasaray Haberleri

        Serge Aurier: Galatasaray'da oynamak büyük gurur

        Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan kadrosuna kattığı Serge Aurier için imza töreni düzenlendi. Fildişi Sahilli yıldız sağ bek, "Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Burada oynamak benim için çok büyük bir gurur." dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 23:23 Güncelleme: 14.02.2024 - 23:23
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        "G.Saray'da oynamak büyük gurur"
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        Galatasaray'ın Nottingham Forest'tan transfer ettiği ancak Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için takıma katılmayan Serge Aurier, kısa bir süre önce İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı ekip, takıma katılan 31 yaşındaki futbolcu için imza töreni düzenlendiğini açıkladı.

        Resmi imzanın ardından konuşan Aurier, "Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Burada oynamak benim için çok büyük bir gurur. Galatasaray taraftarları ile bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Çok köklü bir kulübe geldim ve çok büyük bir taraftarı var" ifadelerini kullandı.

        Serge Aurier, Galatasaray'da 92 numaralı formayı giyecek.

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