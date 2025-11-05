Serenay Sarıkaya, cansız mankenden can aldı

Geçtiğimiz gün düzenlenen bir ödül törenine Brezilyalı model Alessandra Ambrosio ile bir araya gelen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biriydi.

Törende; 'Yılın Kadını' ödülüne lâyık görülen Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya, hazırlık sürecine ait bazı anları, takipçileriyle paylaşırken, kuliste koluna bağlı bir serumla geceye hazırlandığı ortaya çıktı. Sarıkaya'nın serum taktırmasının nedeninin hasta olması olduğu öğrenildi.