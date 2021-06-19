"ORASI BENİM EVİM"

Demirhisar ile ilgili aşk haberlerinin hatırlatılması üzerine ünlü oyuncu, "Yeni bir şey söylemek istemiyorum, daha önce de bu haberleri yalanlamıştım zaten. Görüntülendiğim yer benim evim, arkadaşlarımla bir araya gelmek kadar doğal bir şey olamaz. Her seferinde çıkan aynı haberleri yalanlamak istemiyorum" demişti.