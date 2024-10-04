Serenay Sarıkaya'nın iki kanepesi
Evinin kapılarını ilk kez açan Serenay Sarıkaya'nın leopar desenli kanepesi sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun, geçtiğimiz yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki paylaşımı akıllara geldi
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Serenay Sarıkaya, evini ilk kez gözler önüne serdi.
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Ünlü oyuncunun, İstanbul Boğazı'nın Avrupa Yakası'ndaki sahile kıyısı olan bir semtte bulunan evindeki leopar desenli kanepesi sosyal medyada çok konuşuldu.
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Serenay Sarıkaya, leopar desenli kanepesi hakkında; "Evi düşünmeye başladığımda aklıma ilk gelen şey dev bir leopar kanepe oldu. Nedenini bilmiyorum ama bu fikre takıntılıydım. Her şeyin sade olmasını istiyordum ve sadece bu kanepe benim imza parçam olacaktı. Evin ortasında neredeyse bir sanat eseri gibi. Her bir parçasıyla 360 derece bağlantı kuruyor. Eve vardığımda kendimi kanepede buluyorum. Şimdi ona bir isim vermem gerektiğini hissediyorum" demişti.
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Serenay Sarıkaya'nın kanepesi konuşulurken, ünlü oyuncunun geçtiğimiz yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda paylaştığı fotoğraf akıllara geldi. Sarıkaya, 30 yıl önce benzer şekilde oturduğu kanepe üzerinde çekilen fotoğrafını, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı herkese kutlu ve mutlu olsun. O çocuksu saflığı, gözü karalığı, heyecanı ve inancı hiç kaybetmemek dileğiyle… Huzurla, coşkuyla, neşeyle nice bayramlara, bayram tadında güzel günlere…" mesajıyla yayımlamıştı.