"HAYATIMA BİRİNİN GİRMESİNE HAZIR DEĞİLİM" DEMİŞTİ

Öte yandan daha önce kalbinin boş olduğunu ifade eden oyuncu, "İlişkilerinde romantik ve duygusal mısın, yoksa aklın yönetimde midir?" sorusuna yanıt vermişti. Sarıkaya, "Fazlasıyla duygusalım maalesef. Hiç öyle plancı programcı değilim." demişti.

"O anda içimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum." ifadelerini kullanan oyuncu, "Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim." şeklinde konuşmuştu.