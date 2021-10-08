'EVLİLİK SÖZLEŞMESİ' İDDİASI

Ancak Sarıkaya'nın evlenmek için bir şartı vardı. Kerem Bürsin ile evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmak isteyen Sarıkaya'nın bu isteği Bürsin'i çileden çıkarttı ve çift ayrılık kararı aldı.