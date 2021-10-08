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Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin neden ayrıldı? Şaşırtan iddia - Magazin haberleri

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin neden ayrıldı?

Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya, dört yıl süren ilişkilerini 2019'da sonlandırma kararı almıştı. Eski aşıkların ayrılık nedeniyle ilgili yıllar sonra bir iddia ortaya atıldı

08.10.2021 - 13:12 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Yaklaşık bir yıldır Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bursin'in, Serenay Sarıkaya ile neden ayrıldığı merak konusu olmuştu.

  • İtalya'da ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'nın biten ilişkisi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

  • EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

    İtalyan magazin sitesi Chiecosa'da yer alan habere göre; Kerem Bürsin yıllar önce Serenay Sarıkaya'ya evlenme teklifi etti ve güzel oyuncu bu teklifi kabul etti.

  • 'EVLİLİK SÖZLEŞMESİ' İDDİASI

    Ancak Sarıkaya'nın evlenmek için bir şartı vardı. Kerem Bürsin ile evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmak isteyen Sarıkaya'nın bu isteği Bürsin'i çileden çıkarttı ve çift ayrılık kararı aldı.

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