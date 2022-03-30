'Şahmeran'ı kutlayıp kaçtılar!

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in üstlendiği 'Şahmeran'ın çekimleri bitti. Dizinin tüm ekibi önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekanda buluştu.

SERENAY'DAN KAYDEDİLMEMESİ ŞARTIYLA SAHNEDE ŞARKI

Çekimlerinin bitmesini kutlayan ekip, gece geç saatlere kadar eğlendi. Kutlama gecesinde sahneye çıkarak, tüm set ekibine emekleri için teşekkür konuşması yapan Serenay Sarıkaya'nın ardından telefonla kaydedilmemesi şartıyla sahnede şarkı da söylediği öğrenildi.

Mekan çıkışı basın mensuplarının kapıda beklediğini öğrenen oyuncular, alkollü olduğu için mekanı arka kapıdan terk etmek istedi. Bu sırada görüntülenen Burak Deniz, basın mensuplarının, "Hayırlı olsun." temennilerine, "Sağ olun arkadaşlar." diyerek, yanıt verdi.

O SORULARA SERT BAKIŞ!

Suskunluğunu koruyan oyuncu, geçtiğimiz günlerde çantasını taşıdığı sarışın kadının sevgilisi olup, olmadığını soran basın mensuplarına ise sert bakış atarak, aracına bindi.