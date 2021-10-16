"AŞK" İDDİALARINA YANIT: SIKILDIM!

Öte yandan 29 yaşındaki ünlü oyuncunun, bir dönem Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'la aşk yaşayan Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili açıklama yapan Sarıkaya, "Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım." demişti.

Söylentilerin asılsız olduğunu dile getiren oyuncu, gazetecilerin "Aşk" sorularını geçiştirmişti.