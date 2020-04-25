"BİR TÜRLÜ YENEMEDİK ŞU ÇİFTİ"

Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz ile okey oynayan Sarıkaya, alnına yapıştırdığı taşlar ile verdiği pozu, "İki tane okey elden geldi diye alnıma gururla yapıştırdığıma bakmayın, bir türlü yenemedik şu çifti" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.