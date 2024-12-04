Serena Williams: Hayır, cildimi beyazlatmadım

Cildini beyazlatmakla suçlanan Serena Williams, cilt beyazlatma iddialarını yalanladı.

43 yaşındaki tenis efsanesi, Instagram canlı yayınında kendisine "nefretle yaklaşanlara" seslenirken, cildini beyazlattığı yönündeki söylentilerin temelsiz olduğunu anlattı.

Canlı yayında eşi Alexis Ohanian, 7 yaşındaki kızı Olympia ve 15 aylık kızı Adira ile bir okul etkinliğinde çekilen videosunu paylaştıktan sonra ten rengini kasıtlı olarak değiştirdiği iddialarını dile getirdi.

Kendi makyaj markasının eğitim videosunda konuşan Williams, "Sadece şu nötr rengi sürdüm, bu aslında benim ten rengim. Siz nefret dolu olanlar, hayır, cildimi beyazlatmıyorum" dedi.

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Williams ayrıca, "Güneş ışığı denen bir şey var ve o güneş ışığında farklı renkler elde edersiniz" diye devam etti.

Herkesin kendisi için "Tenini beyazlattı" dediğini ileten Williams, "Ben esmer, siyahi bir kadınım ve olduğum kişiyi seviyorum, nasıl göründüğümü de seviyorum. Beyazlatmak bana göre değil" diye konuştu.