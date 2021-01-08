Serengil sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mustafa bana, 'Ben seninle sevgili olmak değil, eşim olmanı istiyorum. Ama buna ne zaman hazır olursan' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Herkes de 'Mustafa beyle yakışıyorsunuz onunla evlen' dedi. Ben de dün 'evet' dedim. Yüzüğü de bugün gidip alacağız. Benim her şeyi beğenmeyeceğimi bildiği için beraber almak istedi ama benim için bunlar hiç önemli değil. O yüzüğü de hazır olduğum zaman takacağım. Yaz ayında evleneceğiz. Ben birinin sevgilisi değil eşi olmalıyım. Ben hasta olduğumda Mustafa her konuda yardımcı oldu."

NİKAH ŞAHİDİ MEHMET ALİ ERBİL

Ünlü şarkıcı ayrıca, evlilik kararından sonra Mehmet Ali Erbil'in kendisini arayarak nikah şahidi olmak istediğini söyledi.