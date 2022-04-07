"KOLUN NEREDE!"

Zayıflık uğruna bıçak altına yattığından bu yana sağlık sorunlarıyla boğuşan ve 43,5 kiloya kadar düşüp, ameliyat olan Serengil, iki ay önce Batum'da dinleyicileriyle bir araya gelmişti.

Sahne pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Seren Serengil'e yorum yağmıştı. Photoshop'u fazla kaçıran Serengil'in bir karede kolunu yamulttuğu görülmüştü. Birçok kullanıcı, Serengil'in gönderisine, "Kolun nerede?" ve, "Keşke gerçek bir fotoğraf olsaydı." şeklinde yorumlar yapmıştı.