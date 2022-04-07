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Seren Serengil'in filtresi Demet Akalın'ı şaşırttı: Bu ben miyim?

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, 51. yaş gününü evinde verdiği bir parti ile kutladı. Serengil'in doğum gününe Demet Akalın ve Ece Erken de katıldı. Partide çekilen kareleri yayınlayan Seren Serengil'in, fotoğraflarına uyguladığı filtre olay oldu. Kendisini tanıyamadığını söyleyen Akalın, "Bu ben miyim?" tepkisini verdi

07.04.2022 - 12:12 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Seren Serengil, 51. yaşına girdi. Dün evinde parti veren Serengil, doğum gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

  • Partiye, geçtiğimiz ocak ayında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden sunucu Ece Erken ve onu zor günlerinde yalnız bırakmayan şarkıcı Demet Akalın da katıldı.

    Erken ve Akalın ile objektif karşısında poz veren Seren Serengil, çekildiği fotoğrafları filtreden geçirdikten sonra Instagram'dan yayınladı.

  • KENDİSİNİ TANIYAMADI

    Photoshop'u abartan Serengil, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Fotoğraflara; "Kimse kimseye benzemiyor.", "Demet'i tanıyamadım!" ve "Bu nasıl filtre?" yorumları yapıldı.

    Arkadaşlarından doğum gününde çekilen fotoğrafları isteyen Akalın da kendisini görünce "Bu ben miyim?" tepkisini verdi. 

  • "KOLUN NEREDE!"

    Zayıflık uğruna bıçak altına yattığından bu yana sağlık sorunlarıyla boğuşan ve 43,5 kiloya kadar düşüp, ameliyat olan Serengil, iki ay önce Batum'da dinleyicileriyle bir araya gelmişti. 

    Sahne pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Seren Serengil'e yorum yağmıştı. Photoshop'u fazla kaçıran Serengil'in bir karede kolunu yamulttuğu görülmüştü. Birçok kullanıcı, Serengil'in gönderisine, "Kolun nerede?" ve, "Keşke gerçek bir fotoğraf olsaydı." şeklinde yorumlar yapmıştı.

  • "SALINCAĞIN İPİ BACAĞINA GEÇMİŞ!"

    Serengil, daha önce de paylaştığı bu fotoğrafla gündeme gelmişti. Takipçileri, salıncak ipinin bacağına girdiğini belirterek, Serengil'in photoshop işleminin başarısız olduğunu ifade etmişti.

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