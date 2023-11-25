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        Haberler Magazin Seren Serengil'e hapis talebi! Hadise'ye hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyordu - Magazin haberleri

        Seren Serengil'e hapis talebi

        Ünlü şarkıcı Hadise'nin, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek, kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Seren Serengil'e açtığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Serengil'in zincirleme şekilde 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 2 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 09:51 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:10
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        • 1

          Şarkıcı Hadise’nin, Reza Zarrab’la ilişki yaşadığını öne sürerek, kendisine "Karaktersiz, yalancı, mahkemeye verse de bütün pisliklerini" şeklinde rencide edici sözler sarf ettiği iddiasıyla sunucu Seren Serengil’e açtığı davanın görülmesine devam edildi.

          İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Hadise Açıkgöz’ü avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu temsil ederken, tutuksuz sanık Seren Serengil ile avukatı ise mahkemede hazır bulundu.

        • 2

          "HADİSE'NİN, EBRU GÜNDEŞ'İN ESKİ EŞİ İLE ARASINDA BİR İLİŞKİ OLMASI HABERİNİ YORUMLADIK"

          Duruşmada savunma yapan sanık Serengil, "Ben yıllardır sabah programı yapıyorum. Topluma mâl olmuş kişilerle ilgili haberler yorumlanmaktadır. Yaptığımız programda müşteki Hadise’nin, Ebru Gündeş’in eski eşi ile arasında bir ilişki olması haberini yorumladık. Program sırasında müştekiyi kast ederek, 'Eğer böyle bir karaktersizlik yaptıysa çıksın özür dilesin' dedim. 'Karaktersiz' kelimesi, TDK sözlüğüne bile bakıldığında hakaret içeren bir kelime değildir, ‘karakteri zayıf’ anlamına gelmektedir. Kaldı ki suç olan bir şey yapsam RTÜK kanalımıza müdahale ederdi. Böyle bir şey de olmadı" şeklinde konuştu.

        • 3

          Müşteki Hadise’nin avukatı Müezzinoğlu ise, "Sanığın savunmaları doğru değildir. Sanık ve aynı programda görev yaptığı arkadaşları sistematik bir şekilde güncel olmayan bir habere dayanarak müvekkilime sürekli hakarette bulunmaktadır. Eğer sanık ceza almazsa sürekli bir şekilde müvekkile aynı saldırıları yapmaya devam edecektir. Cezalandırılmasını talep ederim" ifadelerini kullandı.

        • 4

          MÜTALAA AÇIKLANDI

          Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Seren Serengil’in yorumcu olduğu televizyon programında müşteki Hadise hakkında "Karaktersiz, yalancı, mahkemeye verse de bütün pisliklerini" şeklinde rencide edici sözler sarf ettiğini anlattı.

        • 5

          2 YIL 11 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

          Açıklanan mütalaada, sanık Serengil’in zincirleme şekilde ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret’ suçundan 4 aydan 2 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

        • 6

          "MÜŞTEKİ HADİSE'Yİ TANIMIYORUM, NEDEN ONA KARŞI BİR KİNİM YA DA NEFRETİM OLSUN?"

          Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık Serengil, "Kesinlikle hakaret sözü sarf etmedim. Müşteki Hadise’yi tanımıyorum, neden ona karşı bir kinim ya da nefretim olsun? Beraatımı talep ederim" dedi.

          Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden süre talep etti.

        • 7

          DURUŞMA ERTELENDİ

          Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

          Fotoğraflar: DHA, Instagram

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