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ÜZEN HABER! Seren Serengil: 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak! - Magazin haberleri

Seren Serengil: 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak!

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 'Dumping sendromu'na yakalanan Seren Serengil, zor günler yaşamaya devam ediyor. Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan ve bir operasyon daha geçirmesi gerektiğini söyleyen Serengil, "Bu ameliyatı olmasam 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak!" dedi

30.11.2021 - 17:39 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2016'da midesinden ameliyat olan ardından da hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil (50), sıkıntılı dönemden geçiyor. 'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı, son durumu hakkında konuştu. Serengil son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

  • Seren Serengil, sunucusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' programında hızlı bir şekilde kilo kaybetmesine neden olan ameliyatı kabul etme nedenini açıklarken, sevenlerini üzen bir haber verdi.

  • Çocukluğundan beri kilo takıntısının olduğunu söyleyen Serengil, şu ifadeleri kullandı:

    Bazen çok önem verdiğimiz şeylerin gerçekten çok ciddi bir şey yaşadığımız zaman ne kadar önemsiz olduğunu anlıyorsunuz. Kilo takıntısı olan bir kızdım, çocukluğumdan beri kiloyu hiç sevmiyordum...

    Çocuk sahibi olmak istedim, yıllar içerisinde hormon tedavilerimi oldum. Şiştim şiştim, her seferinde çocuk sahibi olamadım. Çok büyük bir tramvaydı bunlar. Sonrasında bu zayıflama ve bir daha kilo almama hırsım beni bu geldiğim noktaya getirdi.

  • "AMELİYATTAN İKİ AY SONRA FENALAŞTIM"

    Mide ameliyatı olmuştum, bunda bir problem yaşamadım. Ancak sonra yaptırdığım ameliyat çok agresif bir ameliyatmış. Meğer o ameliyatın en yapılmaması gerekeni yapılmış. Hani 250–300 kilolara çıkıyorsun da ölmek üzeresin, son çıkış olarak bu ameliyatı yapıyorlar.

    Ben bu ameliyata gittiğimde, doktor bana uygulanabileceğini söyledi ama ben 70 kiloydum. Yani 70 kilo bir hastaya bu ameliyatın yapılmaması gerekiyormuş. Karaciğer yağlanmam vardı ama üst boyutta değildi. Bu ameliyatı olduktan iki ay sonra fenalaşmalarım başladı...

  • "YEDİKLERİM YARAMIYOR"

    Çok yemek yiyorum ama neresi kesildiyse bağırsağımın, doktorumla asla konuşamadığım için ve videosunu bize vermediği için... Yemek yiyorum ama iyi enzimleri vücut almıyor. Yani ne yersem yiyeyim yaramıyor...

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