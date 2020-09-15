Öte yandan Seren Fosforoğlu, mutluluğunu sosyal medya hesabından şu sözlerle dile getirmişti:

Bugünden itibaren yeni bir hayat başlıyor. Aşkla... Bu güzel günümde yanımda olan dostlarıma, teşekkür ederim. Şu hayatta en güzel şey insan biriktirmiş olabilmek. Ben de bunu başarmışım. Mutluluğu paylaşmak temiz yürek ister. Ne mutlu bana güzel insanlarla çevrili hayatım.

Benim ayrılmaz parçam kızımla beni kucaklayan, anneliğimle beni seven aşkla bağlı olduğum özel biri var artık hayatımda. Sırtımı yaslayacağım, 'İyi ki var' diyeceğim. Hoş geldin yeni hayatım. Huzurla...