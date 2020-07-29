"SİZDEN KORKAN SİZİN GİBİ OLSUN!"

24 yaşındaki oyuncu, siyah iç çamaşırlı bir pozuna "Artık tamamen saldım. Zamanında neyden çekinmişim? Sizden korkan sizin gibi olsun! Beğendim koyuyorum; çıplak, giyinik, canım nasıl isterse..." notunu düştü.