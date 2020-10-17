İsra'nın güçlü oluşu beni çok etkiledi 0:00 / 0:00

SHOW TV'nin ilk bölümüyle izleyicilerin ilgisini gören 'Şeref Sözü' her çarşamba günü saat 20'de ekranlara gelecek. Verilen bir şeref sözü üzerine gelişen olayları hikâye edinen dizide başrolleri Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın ve Öykü Çelik paylaşıyor. 'Şeref Sözü'nde 'İsra'yı canlandıran Sude Güler, Habertürk'e verdiği röportajda "İsra ile benzer yanlarımız belki inadımız. Yine güçlü olup, dimdik duruşumuz benzer yanlarımız olabilir" dedi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

SHOW TV'nin yeni dizisi. sezonun iddialı yapımı 'Şeref Sözü', çarşamba günü yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerin ilgisine mazhar oldu. Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın yapımcısı olduğu TIMS & B Productions yapımı 'Şeref Sözü'nde başrolleri Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın ve Öykü Çelik paylaşıyor.

'Şeref Sözü' için Türkiye dizi tarihinde ilk kez 480 bin m2'lik bir ada, dev bir platoya dönüştürüldü. Hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla olduğu kadar adası, muhteşem evleri, göz kamaştıran kostümleriyle de adından söz ettiren dizide Tolgahan Sayışman, 'Adabeyli Ailesi'nin reisi 'Cihan Adabeyli'yi, Sude Güler ise 'Cihan Adabeyli'nin kol kanat gerdiği güzeller güzeli 'İsra'yı canlandırıyor.

Cevdet Mercan'ın yönetmeni Eda Tezcan'ın senaristi olduğu 'Şeref Sözü'nün zengin oyuncu kadrosu; Umut Kurt, Meltem Gülenç, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş gibi birbirinden ünlü ve yetenekli isimlerden oluşuyor.

'İsra'nın Adabeyli Adası'na gelişiyle ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülür ve geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenir. O 'İsra'yı canlandıran Sude Güler, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevapladı.

'Şeref Sözü'nün hangi özellikleri sizi etkilediği için 'Bu işte olmalıyım' dediniz?

Bir kadının bu kadar güçlü oluşu beni çok etkiledi. Senaryoyu ilk okuduğum zaman büyülenmiştim. Yönetmenim bana inandı, çok güzel bir uyum sağladık ve bu şekilde kabul ettim.

'Şeref Sözü'nün kariyerinize nasıl bir etkisi olmasını umuyorsunuz? Canlandırdığınız 'İsra' karakterini analiz eder misiniz? Karakterinizle benzer yanlarınız var mı?

Ben elimden gelen her şeyi en iyi şekilde ortaya çıkarmaya çalışıyorum. İzleyicimiz de severse çok güzel şeylerin olacağına inanıyorum. 'İsra', çok güçlü, kudretli, tutkulu bir karakter. Bir sürü zorlukla karşılaşıp bunların altından bir şekilde kurtularak savaşıyor. Ben belki de bu kadar güçlü duramazdım. Benzer yanlarımız belki inadımız. Yine güçlü olup, dimdik duruşumuz benzer yanlarımız olabilir.

Set çalışması nasıl gidiyor, rol arkadaşlarınızı değerlendirir misiniz?

Hepimiz oldukça uyumluyuz ve enerjimiz çok iyi. Birbirimize hep yardımcı oluyoruz. Bunun izleyiciye de yansıyacağına inanıyorum. Set çalışması çok güzel gidiyor. Artık her şey oturmaya başladı. Hepimiz çok motiveli çalışıyoruz.

Sizi oyunculuğa yönlendiren etkenler nelerdi? Oyunculuk dışında bir hayaliniz oldu mu?

Küçük yaşlarda ailemin desteği ile başladım. Sonrasında çok keyif aldığımı gördüm ve devam etmek istedim. Aslında farklı farklı şeylerle uğraştım ama oyunculuğa inanıp insanları da buna inandırmak beni çok etkiledi. Bu yüzden devam etmeye karar verdim.

En büyük hayaliniz nedir? Oyunculuk eğitimi aldınız mı, oyunculuk size ne ifade ediyor?

Çalışmayı çok seviyorum. Bundan yıllar sonra insanlar beni andığı zaman 'Ne kadar iyi bir oyuncu' diye ansınlar istiyorum. En büyük hayalim de budur.

Çeşitli hocalardan drama eğitimi aldım. İnsan kaynakları bölümünü okuyorum. Sebebi, başka bir şeyi de keşfetmek istememdi. Kendimi denemek istedim. Oyunculuk, başka bir dünyaya inanıp insanları da o dünyaya inandırmayı ifade ediyor. Çok özel bir his.

İnsan kaynakları eğitiminin oyunculuğa katkısı var mı?

Tabii ki var. Psikolojik olarak da aldığımız eğitimlerin oyunculuğa çok katkısı oldu.