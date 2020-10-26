Şeref Sözü dizisinin yeni bölüm tanıtımında; Faruk'un, İsra'yı ve oğlunu bulmak için harekete geçtiği tanıtımda Malik ailesinin neler yapacağı merakla bekleniyor. İsra'nın gözyaşları içinde "Cihan'ı seviyorum..." itirafı izleyenleri derinden etkilerken Emsal, "Bir gün buradan gitmek için ayaklarıma kapanacaksın!" sözleriyle adeta meydan okuyor. İsra'nın çığlıklarının yankılandığı tanıtım seyircileri nefesleri kesen bir bölümün daha beklediğini gösteriyor.

ŞEREF SÖZÜ'NDEN SOSYAL MEDYAYA ÖZEL ÖN İZLEME SAHNESİ!

Çarşamba akşamı ekrana gelecek Şeref Sözü’nün sosyal medyaya özel ön izleme sahnesi de izleyicilerle buluştu. Cihan ve İsra’nın masal diyarını andıran büyüleyici bir ortamda görüldüğü sahnede İsra’nın annesiyle olan duygusal anısı ekrana geliyor. İsra'nın Cihan'a "Seni bırakmayacağım..." diyerek söz vermesi ise romantik anlara sahne oluyor.

ŞEREF SÖZÜ'NÜN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cihan, kayıp İsra’yı bulabilmek için herkesi karşısına almaya kararlı! İsra’nın adadan kendi isteğiyle ayrıldığına ihtimal vermeyen Cihan Adabeyli, karısına ve çocuğuna el atmaya kimin cüret ettiğini bulabilmek için adanın altını üstüne getiriyor.

Tüm ada halkı seferber olup İsra’yı ararken; İsra ölümle yaşam arasında bir savaş vermektedir. Cihan’ın gerçeği öğrenmemesi için elinden geleni yapan Emsal, İsra’yı hayatlarından tümüyle çıkaracak planını uygulamaya koyar. Cihan, İsra’yı bulabilecek mi? İsra’nın akıbeti ne olacak? Cavidan, yaşadığı vicdan azabına dayanamayıp her şeyi itiraf edecek mi? İsra’yı kurtarmaya gelen Mahbube’nin planı ne? Faruk, İsra’yı bulmak için nasıl bir yol deneyecek?

Şeref Sözü, Çarşamba akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

İşte Şeref Sözü'nün 3. Bölüm 2. Tanıtımı;



Şeref Sözü'nün Ön İzleme Sahnesi;