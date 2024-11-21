Şeref Eroğlu: Türk güreşinin 20-25 yıl tesis sıkıntısı olmayacak

Türkiye Güreş Federasyonu’na tahsil edilen Sarıyer Mersinli Ahmet Kirişçi Kamp ve Eğitim Merkezi’nde yenileme çalışmaları devam ediyor.

Uzun yıllar Türk güreşine hizmet eden bu tesis daha donanımlı ve daha fazla sporcunun kamp yapabileceği şekilde tekrardan inşa ediliyor. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, tesisin son durumu ve Türk güreşinin nasıl bir yol izlemesi gerektiğiyle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

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"TARİHE TANIKLIK EDİYORUZ" Tesiste yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ve 18 yıl boyunca milli sporcu olarak burada müsabakalara hazırlandığını belirten Eroğlu, "Aslında bir tarihe şahitlik ediyoruz. Uzun yıllar Türk sporuna, Türk güreşini hizmet etmiş Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp Tesisleri’ndeyiz. Ben 1990 yılında ilk kez buraya kampa gelmiştim. Henüz 16 yaşındaydım. 18 yıl bizzat ben burada kaldım. Bu tesis dünya ve Avrupa olimpiyatları şampiyonu çıkardı. Şeref Eroğlular, Mahmut Demirler, Mehmet Akif Pirimler, Nazmi Avlucalar, Hakkı Başarlar, Bayram Özdemirler, Ercan Yıldızlar gibi o kadar çok isim var. Bizim için çok önemli bir tesisti. Uzun yıllar burada kamp yaptık. Burası deniz seviyesinde kamp yaptığımız yerlerden bir tanesiydi. Miadını doldurmuş bir tesisti. Ben Güreş Federasyonu başkanlığı için yola çıkarken, bir federasyon idari, mali ve sportif açıdan güçlü olmalıdır. Bunun içinde başarılı olmalı ama aynı zamanda tesisleri de olmalıdır. Bir ahdimi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Burası Ocak ayının sonunda gençlerimizin kamp yapacağı hale gelecek. Karşıdaki spor salonumuzda 1997 yılında salonun 3 minderli haliyle antrenman yaptım ve dünya şampiyonasına gittim. Polonya’da dünya şampiyonu oldum. O da geçen yıl Mehmet Muharrem Kasapoğlu bakanımızın, Türk güreşine hediyesidir. Kendisine anlatmıştım. Bütçesini vermişti ve geçen yıl onu tamamlamıştık. Bu sene de Sayın Spor Bakanımızın talimatıyla Olimpiyat yılı olması sebebiyle bir baharda başlayacaktık ama olimpiyat nedeniyle Temmuz ayının 15’ini beklemek zorunda kaldık. Olimpiyat sonrası tesisi boşaltabildik ve tesisimiz inşaat halindedir. İnşaatımızda hızlı bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı. REKLAM

"TÜRK GÜREŞİNİN 20-25 YIL TESİS SIKINTISI OLMAYACAK" Yeniden inşa edilen tesisin Ocak ayında tamamlanmış olacağını öngördüklerini aktaran Şeref Eroğlu, "Burası önceden 28 odaydı. Hocalar, idareciler hariç sporcu olarak 60 kişi sığabiliyordu. Şuan 38+1 olarak, toplamda 39 odamız oldu. Ayrıca 2 tane VIP odamız var. Allah nasip ederse Ocak ayının sonuna kadar kamp yapılacak hale gelecek. Elmadağ’da bulunan tesisi şuan 5 yıldızlı otel ayarına getirdik. Elmadağ senelerce serbest güreş ve güreş milli takımlarına hizmet etmiş bir tesisti ama miadını doldurmuştu. Biz onu da yeniledik. Orası da çok güzel oldu. Orası aynı anda 100 kişinin kamp yapabileceği hale geldi. Saunadan, mutfağına, kondisyon salonuna kadar bütün her şeyi tamamladık. Biz 3 yılda 3 tesisi Türk güreşini kazandırdık. Bu tesis Türk güreşinin 1. yüzyılında Türk güreşine büyük hizmetler etmiş bir tesisti. Türk güreşinin 2. yüzyılında 3 tane pırıl pırıl ve son sistem tesisine kavuşmuş olduk. Bizim öngörümüze göre Türk güreşinin 20-25 yıl tesis sıkıntısı olmayacak. Bunun yanında Keçiören Belediyesi’nden aldığımız 23 dönümlük bir yer var. Eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un ve meclisin bize tahsis etmiş olduğu 23 dönüm arazinin de ihalesini bitirseydik. İçinde sosyal tesislerinin olduğu 10 bin minderin olduğu, spor salonun olduğu, 4 bin yatak kapasiteli kamp eğitim merkezi ve önünde Güreş Federasyonu’nun yönetim binasının olduğu bir tesisti. Geçen yıl 360 milyona bakanlığımız ihaleye çıktı ama inşaat sektöründeki fiyat artışlarından dolayı ihaleye giren olmadı. O ihalede sonuçlanmış ve inşaatına başlanmış olsaydı Türk güreşinin 50 yılı garanti altına alınmış olacaktı" diye konuştu.

"17 MADALYA İLE TARİHTE İLK DEFA SERBESTTE VE GREKOROMENDE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUK" Türk güreşinin kendi hayatına çok dokunduğunun altın çizen Başkan Eroğlu, "Biz bu yola çıkarken, Türk güreşini sporcuları yönetecek derken bunu kastediyorduk. Yani sorunlarımız hep ötelendiği, halının altına süpürüldüğü bir dönemdeydik. Uğraşınca, takipçisi olunca tesis yapılabiliyormuş. Takipçisi olan, isteyen, projelendiren yöneticiler yoktu. Burası Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tesisidir. Ama güreşçiler faydalanacak. İsteyince oluyormuş. Biz arkadaşlarımızla 2. yüzyılda büyük işlere imza atalım, büyük başarılara kazanalım diye bu yola çıkmıştık. Allah hepsini bize nasip etti, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda aldığımız 17 madalya ile tarihte ilk defa hem serbestte hem grekoromen de Avrupa şampiyonu olduk. Kadın milli takımımızın Avrupa 2.’si olması ve 65 yıl sonra 4 madalya ile grekoromende takım halinde dünya şampiyonu olmamız gibi olabilecek bütün rekorları kırdık. Bütün rekorlar kırılmak için vardır. Çıta çok yükseldi. Türk sporunda Türk güreşinin de yeri bellidir. Bundan sonra aynısını bekliyoruz" şeklinde konuştu. REKLAM

"ŞİMDİ YAPMAMIZ GEREKEN, BU TESİSLERİN İÇİNİ DOĞRU SPORCULARLA DOLDURMAK" Son dönemde ABD ile Japonya’nın dünya güreşinde ön plana çıkmasını değerlendiren Eroğlu, "Biz Türk Güreşi olarak Amerika ve Japonya ile boy ölçüşecek hale gelmezsek, onların ataklarına kontra atak yapmazsak korkarım ki dünya güreşini ileride Amerika ve Japonya domine edecek. Ukrayna savaşından dolayı Avrupa oyunlarına Rusya’yı kısmen aldılar. 2022 yılında Rus sporcuları bağımsız olarak şampiyona aldılar. Bu arada Rusya’daki, Çeçenistan’daki, Dağıstan’daki bütün güreşçiler dünyanın çeşitli ülkelerine dağıldı. 2024 yılındaki Avrupa Şampiyonası’nda Soner Demirtaş’ın kilosunda yani 74 kiloda 28 sporcunun 8 tanesi Rusya ve Dağıstan kökenli sporculardı. Orada Soner 2. oldu. Sıralamada 1 ve 3. olanlar da Rus’lardı. Son Olimpiyat Oyunları’nda yanılmıyorsam Japonya, kadınlar serbest ve grekoromende 8 altın madalya aldı. Bizim bunun önünü almamız gerekiyor. Bizim yeni gençler bulmamız gerekiyor. Yeni gençler yetiştirmemiz lazım. Biz geldiğimiz zaman 3 ağır sıkletimiz vardı. 3 ağır sıkletimiz tarihinde aynı anda dünya şampiyonu olamamıştı. 2022 yılında serbestte, grekoromen kadınlar ve erkeklerde dünya şampiyonu olduk. Ağır sıkletleri domine ettik. Ama bu çocukların 10-15 yıldan beri gelen bir serüvenleri vardı. Yorgunlukları vardı. Spor hayatlarının artık sonuna gelmişlerdi. Bizim yeni yüzler, yeni cesur yürekler ve yeni Alperenler çıkarmamız lazım. Yeni Cihan Selçuklar, Ali Cengizler, yeni Burhanlar, yeni Buseler bulmamız lazım. Onun için işimiz kolay değil. Hele bu saatten sonra hiç kolay değil. Olimpiyat bittiği zaman, sadece Türkiye’de değil, dünyada da sporcu popülasyonu değişir. Yani bir jenerasyon gider, yeni jenerasyonlar gelir. Bu saatten sonra bakacağız onlarla boy ölçüşebilecek sporcular yetiştirebilecek miyiz diye. Onun için bu tesisler bize lazımdı. Bunları kazandırdık. Şimdi yapmamız gereken bu tesislerin içini doğru sporcularla, doğru güreşçilerle doldurmak" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN, BU KOLTUĞA OTURDUĞUNUZ ZAMAN ÜRETTİĞİNİZ DEĞERDİR" Başkan Eroğlu, federasyon başkanlıklarının gönüllü yapıldığını söyleyerek şunları kaydetti: "Önemli olan bu koltuğa oturduğunuz zaman ürettiğimiz değerdir. İnsan hayatta doğar ve ölür. Önemli olan bu aradaki zamana neler sığdırdığıdır. Ben 3 yıldan beridir Güreş Federasyonu Başkanlığı yapıyorum. Önemli olan hangi rekorları kırdık, hangi eserleri bıraktık. Neleri başardık, neleri yaptık. Önemli olan budur. Önemli olan bir federasyon başkanının kaldığı süre değildir. Kaldığı sürede hangi başarılara imza attığıdır. Tesisleşme, sportif başarı ve yetiştirdiği yeni sporcular açısından ben görev yaptığım süre içerisinde elimden gelen bütün gayreti gösterdim. Bunu da başardığımı düşünüyorum. Ben eserlerimle unutulmayacağımı düşünüyorum. Önümüzde zaman var. Ne olup bitecek birlikte izleyeceğiz. Beni ben yapan güreşe, 50. federasyon başkanı olarak hizmet etmek benim için ayrı bir gururdur. Önümüzde belirli bir zaman var. Bu zamanda göreceğiz neler olacağını ama hepimiz için hayırlı olsun. Türk güreşi için hayırlısı olsun. Ülkemiz için hayırlı olsun diliyorum."

"BEN SADECE BİR GÜREŞÇİ YA DA FEDERASYON BAŞKANI DEĞİLİM, GÜREŞİN EVLADIYIM" Türk güreşinde daha önce bölünmelerin yaşandığı, bu durumun güreşe çok fazla zarar verdiğini ifade eden Başkan Eroğlu, "Bizim sloganımız o yüzden güreşi güreşçiler yönetsindi. Hep dışarıdan gelenler Türk güreşini basamak olarak kullanıp yukarıya gitmişti. 80’li 90’lı yılarda güreş bir fetret dönemi yaşadı. Olimpiyatlarda 7-8 altın madalya aldığımız dönemlerden artık olimpiyatlara katılmanın başarı sayıldığı hatta bir Bulgar’ı, bir Rus’u yenene özel ödüllerin verildiği dönemleri yaşadık. 90’lı yıllarda bizim jenerasyon Türk güreşine geldiği zaman Türk güreşi yoğun bakımdaydı. Devletimizin yaptığı kalkınma planlarında güreşe her zaman ayrı bir yer verilmiştir. Güreş ve güreşçiler desteklenecek, yeni şampiyonlar çıkartılacak diye ama 90’lı yıların ardından güreş okulları açılmasıyla birlikte güreş bir sıçrama geçirdi. Çok da başarılı bir dönem geçirdi. Ben hepsinin abisiyim. Türk güreşinin bir fetret dönemi daha yaşaması kötü sonuçlara yol açar. Bizim bilmediğimiz ne var da bu kadar aday olan insan güreşe yönlendiriliyor. Güreşi kompartımanlara bölmüşlerdi. İstedikleri gibi içeride operasyon yapıyorlardı. Hep istedikleri adamları başkan yapıyorlardı. Biz gelene kadar, minderde ter akıtmış, bu işin çilesini çekmiş insanlar gelene kadar. Güreşin kahrını hep biz çektik ama edebiyatını hep başkaları yaptı. Ben sadece bir güreşçi ya da federasyon başkanı değilim, güreşin evladıyım. Ben 24 saatini güreşe adamış, tek işi güreş olan bir federasyon başkanıyım. Onun için biz bu kadar başarılı olduk. Ama buraya gelirken de problemlerin ne olduğunu biliyorduk. Bu problemlerin de çözüm önerilerinin ne olduğunu biliyorduk" dedi. "GÜREŞİN TEKRAR KARDEŞ KAVGASINA İHTİYACI YOK" Başkanlık seçiminin ardından Türk güreşinin 2028, 2032 ve 2036’daki olimpiyatlara hazırlanması gerektiğinin altını çizen Eroğlu, "Türkiye’de bir gelenek var, bu güreşte de fazlaca var. Eleştirme kültürü. Eleştireceğim tamam da aynı zamanda bir çözüm önerimiz de olması gerekiyor. Biz bu kadar başarıyı kısa bir zamanda nasıl kazandık? Bu başarıyı kısa sürede nasıl gün yüzüne çıkardık? Bu sene Avrupa şampiyonasında 30 sıkletin 13’ünde final maçı yaptık, 17 madalya kazandık. Madem kolaydı, bu zamana kadar kimse neden almadı? Dersinizi çalışırsanız, işinizi ibadet gibi yaparsanız ve ilkeleriniz olursa, doğruluktan da ayrılmazsanız Allah size yardım ediyor. Güreşin tekrar kardeş kavgasına ihtiyacı yok. Güreşin hiç olmadığı kadar birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacı var. Amerika ve Japonya gelirken, Rusya tekrar küllerinden doğmaya başlarken Türk güreşinin bu seçimden itibaren 2028, 2032 ve 2036’daki olimpiyat yolculuğuna başlaması lazım" diyerek sözlerini tamamladı.