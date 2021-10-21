HABERTURK.COM | İBRAHİM YILDIZ
Sezon başından bu yana tartışmalara neden olan MHK'de başkan Serdar Tatlı istifasını TFF'ye verdi. Ligin henüz 9. haftası oynanırken geride kalan haftalarda kulüpler, birçok hakem hatasının olduğunu dile getirerek MHK ve atamaları ile TFF'ye tepkiler göstermişti.
Atamalardan ve hakem kararlarından memnun olmayan Kulüpler Birliği, MHK'nin yapısının değişmesi için bir süredir TFF'ye baskı yapıyordu. TFF ve Kulüpler Birliği arasında yapılan görüşmelerde federasyona “bu değişiklik olmazsa başka yollara başvuracağız” mesajı verildi. Kulüpler Birliği’nin baskısı sonuç verdi. Bu karar Kulüpler Birliği tarafından 'geç kalan istifa' olarak görülüyor.
Son olarak Trabzonspor - Fenerbahçe maçında hakem Ali Şansalan'ın yönetimi sarı-lacivertlilerin tepkisini çekmişti. Ali Koç, “bu düzeni en kısa sürede yıkmak için elimizden geleni yapacağız” demişti. Yaşanan gelişmelerin ardından ilk olarak Serdar Tatlı, yol arkadaşı Metin Tokat’ın istifasını istedi. Son olarak dün bir kez daha TFF ile görüşen Kulüpler Birliği çağrısını yeniledi ve Serdar Tatlı istifasını sundu.
YENİ BAŞKAN KİM OLACAK?
Tatlı'nın görevi bırakmasının ardından koltuğa kimin oturacağı merak ediliyor. Merkez Hakem Kurulu'nda yeni başkanın Mustafa Çulcu olması bekleniyor.
KULÜPLER BİRLİĞİ VE TFF HEMFİKİR
Kulüpler Birliği şeffaf bir yapı istiyor, TFF de Kulüpler Birliği ile bu konuda hemfikir. Türk futbolunun kronikleşmiş sorunu haline gelen MHK yapısı, kararları, gözlemciler, hakem kararları, atamaların şeffaf bir yapıda olması isteniyor.
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