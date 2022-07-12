Serdar Saatçı'dan Ismael'e tepki!

Beşiktaş, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı.

Beşiktaş'ta ikinci 72. dakikada oyuna giren Serdar Saatçı 84. dakikada oyundan alındı. Bu duruma sinirlenen genç savunmacı, yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasının yolunu tutarken kapıyı da tekmeledi.