"İLİŞKİMİZ YÜRÜMEDİ"

Eski sevgilisi Seçil Gür ile ilgili de konuşan 50 yaşındaki Ortaç, şunları söyledi:

İki ay ilişki yaşadık. O kadar iyi bir kız ki anlatamam ama ilişkimiz yürümedi. İnanılmaz yetenekli bir kız. Profesyonel olarak hep yanındayım.