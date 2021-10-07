Yaklaşık 2 saat kadar sahnede kalan Ortaç, konuklarıyla sohbet ederek şakalaşmayı ihmal etmedi. Sahneden hayranlarına, evli olanların el kaldırmalarını isteyen şarkıcı, "İyi halt ettiniz." diyerek espri yaptı. 2019 yılında Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç, daha sonra "Ben de evlenmeyi denedim, çok güzel oldu." şeklinde konuştu.