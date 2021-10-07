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Serdar Ortaç'tan Seçil Gür ve Chloe Loughnan'a gönderme: Annem 'esmerden şaşma' demişti - Magazin haberleri

Serdar Ortaç'tan Seçil Gür ve Chloe Loughnan'a gönderme

Önceki gün Bodrum'da sahne alan şarkıcı Serdar Ortaç, 2019'da boşandığı Chloe Loughnan ve eski sevgilisi Seçil Gür’e göndermede bulundu. Gelen konuklarla sohbet eden Ortaç, "Annem bana 'esmerlerden şaşma' demiştir." ifadelerini kullandı

07.10.2021 - 17:07 | Güncelleme: MAGAZİN
İHA

  • Ünlü popçu Serdar Ortaç, dün akşam Bodrum'daki bir otelde dinleyicileriyle buluştu. Kalabalık bir izleyicinin karşısına çıkan sanatçı, yıllar öncesine giderek 'İsmi Lazım Değil' şarkısını seslendirdi.

  • Yaklaşık 2 saat kadar sahnede kalan Ortaç, konuklarıyla sohbet ederek şakalaşmayı ihmal etmedi. Sahneden hayranlarına, evli olanların el kaldırmalarını isteyen şarkıcı, "İyi halt ettiniz." diyerek espri yaptı. 2019 yılında Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç, daha sonra "Ben de evlenmeyi denedim, çok güzel oldu." şeklinde konuştu.

  • "Annem bana esmerlerden şaşma demiştir." diyerek Loughnan'a ve eski sevgilisi Seçil Gür'e gönderme yapan Ortaç, sarışın bir seyircisine "Saçlarını hemen siyaha boya." ifadelerini kullandıktan sonra 'Kara Biberim' şarkısını söyledi.

  • 2019 YILINDA BOŞANMIŞLARDI

    Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan 2014 yılında nikah masasına oturmuş, çift anlaşmalı olarak 2019 yılında boşanmıştı.

  • SEÇİL GÜR İLE AŞK YAŞAMIŞTI

    Ortaç, daha sonra meslektaşı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak ikili, kısa bir süre sonra yollarını ayırmıştı.

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