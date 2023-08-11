Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a şok sözler

Serdar Ortaç ile İrlandalı model Chloe Loughnan 2014'te evlenip 2019'da boşandı. Ortaç, boşandıktan sonra eski eşi hakkında her fırsatta zaman zaman skandal ifadelerin içerdiği açıklamalarda bulundu.

Serdar Ortaç, o açıklamalarına bir yenisi daha sosyal medya üzerinden ekledi. Ortaç, Chloe Loughnan'ın üzerinden kadınlar ve erkeklere de sözlü saldırıda bulunduğu açıklamaları cinsiyetçi bulunurken bir hayli tepki çekti.

Serdar Ortaç'ın tepki çeken ifadeleri şöyle: Eşitlik diye diye başımıza çıktınız. İpleri bu kadar vermeyin kadınlara... Ayıp, yazık erkeklere. Ben verdim eski karıma tüm ipleri. Ne oldu? İki tane göğsü var diye... Siz erkeksiniz oğlum evreni yaratan sizsiniz. Eli nefsinde herifler. Yazıklar olsun size! Bu kadınları bu hale siz getirdiniz. Siz erkeksiniz oğlum, evreni yaratan sizsiniz. Erkekler, eli nefsinde herifler, yazıklar olsun size. İki kız gördü mü kafayı yiyen herifler. Siz erkeksiniz oğlum evreni yaratan sizsiniz. Adem'in kaburga kemiğinden çıkan Havva var. Sevdiğim kadın bana diyor ki Bodrum'a gideceğim tatile. Sen beni sevsen 3 gün boşluğumuz var, gitmezsin yanımda kalırsın.