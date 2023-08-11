Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a şok sözler - Magazin haberleri

        Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a şok sözler

        Serdar Ortaç'ın 4 yıl önce boşandığı eşi Chloe Loughnan'a kini bitip bilmek bilmiyor. Ortaç, her fırsatta Loughnan'ı kötüler nitelikte açıklamalar yapıyor. Bu kez eski eşi üzerinden kadınlara da erkeklere de sözlü saldırıda bulundu. Serdar Ortaç'ın açıklamaları büyük tepki çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serdar Ortaç'tan skandal sözler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Serdar Ortaç ile İrlandalı model Chloe Loughnan 2014'te evlenip 2019'da boşandı. Ortaç, boşandıktan sonra eski eşi hakkında her fırsatta zaman zaman skandal ifadelerin içerdiği açıklamalarda bulundu.

        Serdar Ortaç, o açıklamalarına bir yenisi daha sosyal medya üzerinden ekledi. Ortaç, Chloe Loughnan'ın üzerinden kadınlar ve erkeklere de sözlü saldırıda bulunduğu açıklamaları cinsiyetçi bulunurken bir hayli tepki çekti.

        Serdar Ortaç'ın tepki çeken ifadeleri şöyle: Eşitlik diye diye başımıza çıktınız. İpleri bu kadar vermeyin kadınlara... Ayıp, yazık erkeklere. Ben verdim eski karıma tüm ipleri. Ne oldu? İki tane göğsü var diye... Siz erkeksiniz oğlum evreni yaratan sizsiniz. Eli nefsinde herifler. Yazıklar olsun size! Bu kadınları bu hale siz getirdiniz. Siz erkeksiniz oğlum, evreni yaratan sizsiniz. Erkekler, eli nefsinde herifler, yazıklar olsun size. İki kız gördü mü kafayı yiyen herifler. Siz erkeksiniz oğlum evreni yaratan sizsiniz. Adem'in kaburga kemiğinden çıkan Havva var. Sevdiğim kadın bana diyor ki Bodrum'a gideceğim tatile. Sen beni sevsen 3 gün boşluğumuz var, gitmezsin yanımda kalırsın.

        REKLAM

        HACİZ GÖNDERMİŞTİ

        Pandemi döneminde eşine nafaka ödeyemeyen Serdar Ortaç, 2021'de haciz kararıyla karşılaşmıştı. Ortaç, Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini, buna rağmen dava açtığını ve evine haciz gönderdiğini söylemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Serdar Ortaç
        #Chloe Loughnan
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Gezegendeki en farklı..."
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        Habertürk Anasayfa