Sahnede düştü!

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Serdar Ortaç, konserin bitimine doğru bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Ünlü şarkıcı, sevenlerini korkuttu. Görevlilerin yardımıyla yerden kaldırılan 52 yaşındaki sanatçı zor anlar yaşadı.

Ortaç, "Düştüm abla, ne olacak ya! Ama güzel düştüm! Bırak, ben Gülben miyim?" diyerek, geçtiğimiz günlerde fenalaşarak sahnede düşen Gülben Ergen'e göndermede bulundu.

Serdar Ortaç ve annesi Nesrin Ortaç

Ortaç'ı izleyenler arasında annesi de vardı.

"BUNDAN SONRA SANDALYEYİ YAPIŞTIRACAĞIZ!"

Ünlü isim, daha sonra düşerken çekilen videosunu da sosyal medya hesabından "Sandalye kaydı! Bundan sonra sandalyeyi sahneye yapıştıracağız." notuyla yayınladı.

Öte yandan ünlü şarkıcı, 8 yıldır MS hastalığı ile mücadele ediyor.