Açıklamalarıyla sıkça adından söz ettiren şarkıcı Serdar Ortaç, bilinmeyenlerini anlattı.
"ARTIK KABUL ETTİM"
Gökhan Çınar'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Ortaç, samimi açıklamalarda bulundu.
Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, "Beni çok yoruyor ama artık kabul ettim" ifadelerini kullandı.
"HİÇBİRİ KALMAMIŞ"
"Maneviyatım yok benim, gitti artık. İnsanların güldüğü şey gülemiyorum mesela" diyen Ortaç, şunları söyledi:
Senin ağladığın şeye de ağlamayabilirim. Babam rahmetli olduğunda ve bir de Samatya Sahili'nde gemi yandığında korkudan ağladığımı hatırlıyorum, o kadar.
Çok üzüldüğüm zaman içime atarım. Çok utandığımda da üzülürüm. Kendi kendimi mahkemeye verir, sorgularım. Eskiden bu sorulara abartı bir reaksiyon gösterirdim. Utanınca çıldırırdım, çok korktuğum olurdu. Şimdi hiçbiri kalmamış. Demekki ondan hasta oldum.
"ARTIK HİSSETMEDİĞİM BİR SÜRÜ DUYGU VAR"
Artık hissetmediği bir sürü duygusu olduğunu da ifade eden Serdar Ortaç, "Heyecan sıfır... Büyük konuşmayayım ama aşk olmaz artık, sanmam... Benim mutsuzluğumu bulaştırıp, onun ahını almak istemem. Korku, pişmanlık... Hepsi gitti. Kaç tane duygu varsa hepsine çarpı atayım" şeklinde konuştu.
"HİÇ MUTLU OLDUĞUMU HATIRLAMIYORUM"
Öte yandan şarkıcı, "Ne zaman mutlu oldun?' diyeceksin... Hiç mutlu olduğumu hatırlamıyorum. En mutlu olduğum zamanda bile bir mutsuzluk bulurdum" açıklamasında bulundu.
Hayattaki en büyük pişmanlığının kumar oynamak olduğunu dile getiren Ortaç, "Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam" şeklinde konuştu.
50 yaşındaki Serdar Ortaç'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
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