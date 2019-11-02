"YASAK GELSE ÖNCE BENİM HABERİM OLURDU"

Son günlerde eski eşi Serdar Ortaç'ın, Chloe Loughnan'a konuşma yasağı getirdiğine dair haberleri yalanlayan güzel model, "Kimden yasak geldi. Emin miyiz? Ben yurt dışından geldim, hiç duymadım. İlk kez sizden duyuyorum. Serdar'la problemimiz yok. Böyle bir şey yapmış olamaz. Ben zaten konuşmuyorum ki! Beni neden sustursun ki! Neden böyle bir şey yapma gereksinimi duysun? Ayrıca bana konuşmama gibi bir yasak gelse, önce benim haberim olurdu" diyerek konuya açıklık getirdi.