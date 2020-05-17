Ortaç, konuyla ilgili şunları söyledi:

İş başka, arkadaşlık başka. Ben kimseyi yolda bırakmam. Önceden başlayan bir iş ve emek var. Hatta hep konuşuyorduk. 'Sonuçta bir aşk yaşadık. Bitince nasıl sürdüreceğiz?' diye. Kafamda hep deli sorular vardı.