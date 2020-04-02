"ARTIK SEN DE HERKES GİBİSİN"

Ortaç, "Artık sen de herkes gibisin" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Şimdi daha çok ayakkabın olsa daha çok çantan binlerce ceketin, harcayamayacak kadar paran... Nereye gideceksin, nerede giyeceksin? Artık sen de herkes gibisin.