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Serdar Ortaç: 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum - Magazin haberleri

Serdar Ortaç: 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum

İzmir'de sahneye çıkan Serdar Ortaç, şarkılarıyla hayranlarına keyifli saatler yaşattı. Sahne öncesi kuliste konuşan Ortaç, "Benim hedefim star olmaktı, star oldum. 50 yaşından sonra başka bir hedef arıyorum." dedi

11.07.2021 - 12:06 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Pandemi nedeniyle uzunca süre evlerinde kalan İzmirliler, normalleşmeyle birlikte yeniden kapılarını açan eğlence mekanlarına akın etti. Şarkıcı Serdar Ortaç bir restoranda sahneye çıktı. Sahnede kaldığı yaklaşık 3 saat boyunca 'Karabiberim', 'İsmi lazım değil', 'Bilsem ki', 'Canıma minnet' ve 'Dansöz' gibi sevilen şarkılarını seslendiren Serdar Ortaç, hayranlarına eğlenceli saatler yaşattı.

  • Konser öncesi kuliste konuşan Serdar Ortaç, "Halk eskisi gibi dans etmeyi ve eğlenmeyi özledi. Bizimkiler eğlenmeyi çok sever. Yeni yerler açıldı. Bugün sahne alacağımız yer de bunlardan biri ve çok güzel" dedi.

  • "HEDEFSİZ İNSAN HAYATI BİTER"

    'Bu devirde kimse sultan değil, padişah değil' adlı parçasını hatırlatan Serdar Ortaç, pandemide sağlığın ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Ortaç, "Bir sağlığa bakıyor. O yüzden ders alalım. Herkes bir hedef bulsun. Hedefsiz insan hayatı biter. Benim hedefim star olmaktı, star oldum. Şimdi başka bir hedef arıyorum. 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum. O yüzden herkesin bir hedefi olsun" ifadelerini kullandı.

  • "SAYGI ALBÜMÜ ÇIKARACAĞIM"

    Pandemi sürecini beste açısından verimli geçirdiğini söyleyen Ortaç, "Bu dönemde birçok şarkı yaptım, yakında çıkartacağım onları da. Bu yaz çıkarmadım çünkü bu yaz tribute (saygı) albümüm çıkıyor. İrem Derici, Gülşen ve Murat Boz gibi isimler birer şarkımı okuyor. Eski Serdar hitlerini okuyacaklar. Mesela Murat, 'Ne olur gitme'yi okuyacağım' demiş. Herkes bir şarkı seçti. İrem Derici, 'Yaz günü'nü seçti. 22 şarkımı okuyacak sanatçı arkadaşlar. Bu yaz onlar patlar." dedi.

  • "BORÇLAR BİTTİ"

    Seçil Gür'le ilişkisi sona eren ve Ortaç, "Yürümedi, olmadı. Konuşacak bir şey yok." ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı, borçlarıyla ilgili olarak da, "Durumları toparladık. Çok borcum var diyordum. Onları bitirdim şükürler olsun. Kazandıkça borçlara yatırıyorum. Hem kumardan hem nafakadan. Evlilikte düğünüm sadece 1,5 milyon tutmuştu. Varken dağıttım." diye konuştu.

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