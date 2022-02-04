"Metaverse bir pazarlama evreni" 0:00 / 0:00

'Kadir Kaymakçı ile Konuşmadık Demeyiz'e konuk olan gazeteci Serdar Kuzuloğlu, Metaverse'te hayatın nasıl olacağını anlattı: "Metaverse planlanabilir insan sisteminin şık ambalajla sunulmuş hali. Cinsellik de olacak hemşericilik de... Kendi para birimini yaratacak olan Metaverse evreninde sentetik yokluklar yaratılacak. İnsanı aradığı mutluluğu orada da bulamayacak. Her ütopya gibi Metaverse de distopyaya dönüşecek."

‘Kadir Kaymakçı ile Konuşmadık Demeyiz’in bu haftaki konuğu gazeteci, ‘İnternet Ekipler Amiri’ Serdar Kuzuloğlu oldu. İkili, son günlerde dillerden düşmeyen ‘metaverse’ü masaya yatırdı. Metaverse’ün altında herkesin kendi hayatını inşa etme çabasının olduğunu belirten Kuzuloğlu, metaverse gerçek ‘ben’le ne kadar ilintili olacak, her şirket ayrı bir metaverse’ü mü yaratacak, metaverse bir distopyaya dönüşecek mi, metaverse pazarlamanın yeni bir yöntemi mi, metaverse’ün para birimi ne olacak, bir metaverse hukuku olacak mı, metaverse’te hemşericilik olacak mı, cinsel hayat olacak mı, aradığımız mutluluğu metaverse’te bulacak mıyız sorularına cevaplar verdi. Yıllardır ‘teknolojinin ve trendlerin izini süren’ Serdar Kuzuloğlu ile bu keyifli sohbeti kaçırmayın…