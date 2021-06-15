Almanya'da son yıllarda gösterdiği çıkışla adından söz ettiren Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye transfer oldu. İşte Serdar Dursun ile iligli bilgiler...

SERDAR DURSUN KİMDİR?

19 Ekim 1991 yılında Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya gelen Serdar, futbol hayatına Billstedt'in altyapısında başladı. Daha sonra Concordia Hamburg'a katılan gurbetçi oyuncu, 2008 yılında Almanya'nın köklü ekiplerinden olan Hannover 96'ın genç takımına dahil edildi. Hannorver'de A takıma yükselemeyen Serdar'ın 2010 yılında Türkiye macerası başladı.

Eskişehirspor'a bedelsiz olarak gelen Serdar, forma şansı bulmakta zorlandı ve A2 Takımı'nda sıklıkla görev aldı. Oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Serdar, Şanlıurfaspor'a kiralanırken, yine umduğunu bulamadı ve sadece 4 maçta görev alabildi.



2013-2014 sezonunda 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un yolunu tutan golcü isim, 16 maçta rakip fileleri 2 kez sarstı.

2014-2015 sezonu ise Serdar Dursun'un Türkiye kariyerindeki en doğru kararı vereceği zamandı. 2. Lig ekiplerinden Karagümrük'e transfer olan Serdar, adeta yeniden doğdu. İlk sezonunda 39 maçta 13, ikinci sezonunda ise 35 maçta 11 gol kaydetti.

Almanya’dan genç yaşında geldiği Türkiye’de; Eskişehir, Denizlispor, Şanlıurfa ve Karagümrük formaları giydikten sonra istediği değeri bulamadığını düşünüp kariyerinde yeni bir sayfa açarak Almanya’ya geri dönen Serdar, Greüther Fürth ve Darmstadt’ta yaptıklarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Fürth'te geçirdiği iki sezonda 15 gol atan Serdar, 2018-2019 sezonunun başında 350 bin Euro karşılığında Darmstadt 98'e transfer oldu. İlk sezonunda 35 maçta 11 gol atan gurbetçi oyuncu, bu sezon ise kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. 30 maçta 16 gol atan Serdar'ı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip ediyor.

Kulübüyle 2021 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Serdar'ın piyasa değeri ise 950 bin Euro.

1.90 boyunda olan tecrübeli forvet, profesyonel kariyerinde çıktığı 259 maçta 89 kez gol atmayı başardı. 36 sarı kart gören Serdar, 2 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.