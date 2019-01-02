Ligin 17. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçı öncesi midesi bulandığını belirterek karşılaşmada forma giymek istemeyen ancak ertesi gün eşiyle Maldivler’e giderek Fatih Terim’i kızdıran Serdar Aziz, satış listesine konulmuştu. Ancak yaşanan durum karşısında açıklama yaparak Fatih Terim’den özür dileyeceğini belirten Serdar Aziz'in kaderi bugün belli olacak.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Serdar'ın bonservis bedelini 5 milyon Euro olarak belirleyen ve gelen teklifleri beklemeye alan yönetim, kararı Fatih Terim'e bıraktı. İmparator'u kızdıran Serdar Aziz, bugün hocasıyla özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Galatasaray’da kalmak isteyen Serdar’ın dileyeceği özrün ardından affedilmesi bekleniyor. Milli oyuncu Terim’i ikna edemezse gelen teklifler değerlendirilecek.

MENAJERİ ARACILIĞIYLA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sarı-kırmızılıların Antalya'daki devre arası kampına Fatih Terim tarafından alınmayacağı kaydedilen ve kendisine kulüp bulması istenen Serdar Aziz, menajeri aracılığıyla bir açıklama yapmış ve "Ben Fatih hocayla konuşana kadar hiçbir kulüple görüşme. Farkında olmadan böyle bir karar aldıracak kadar büyük bir hata yaptıysam, Fatih hocadan özür dilemek benim gücüme gitmez" ifadelerini kullanmıştı.