Galatasaray'da Serdar Aziz konusunda sıcak gelişme yaşanıyor! Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Sivasspor karşılaşması öncesinde mide bulantısı şikayetinden dolayı son dakika maç kadrosundan çıkarılan, sonrasında ise Maldivler'e tatile gitmesi nedeniyle tepki gören Serdar Aziz olaya ilişkin ilk açıklamayı yaptı. "Farkında olmadan böyle bir karar aldıracak kadar büyük bir hata yaptıysam, Fatih hocadan özür dilemek benim gücüme gitmez" diyen milli futbolcu, Fatih Terim'le bir araya gelecek.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sarı-kırmızılı idareciler, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği başarılı savunmacı için 5 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirlerken Serdar'ın Fatih Terim'den özür dileyeceği öğrenildi.

Taraflar kısa süre içerisinde bir görüşme gerçekleştirecek ve orta yol bulunmaya çalışılacak. Serdar'ın akıbetiyle ilgili kararı ise Fatih Terim verecek. Bu sezon 15’i sarı-kırmızılı, 2’si de milli forma ile olmak üzere toplam 17 resmi müsabakada görev alan Serdar Aziz, 3 gol ve 2 asist ile mücadele etti. Toplam 6 sarı kart gören milli futbolcu, 1 kez de kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.