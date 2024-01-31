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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Serdar Ali Çelikler yazdı: Yabancı hakemin ilk adımı - Futbol Haberleri

        Serdar Ali Çelikler yazdı: Yabancı hakemin ilk adımı

        TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, spor medyasının temsilcileri ile bir araya gelerek gündemdeki konulara ilişkin sohbet toplantısı düzenledi. Türk futbolunun mevcut yapısında hakemlerin aldıkları puanlarda gözlemcilerin etkilerini anlatan Eröğüt, yeni dönemde bu yapıyı da değiştireceklerini, 10 kişiden oluşan UEFA'nın üst düzey görevlilerinin artık gözlemci olarak Türk hakemliğinde belirleyici olacağını ifade etti. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, TFF'nin yeni hayata geçireceği uygulamasını değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 12:50 Güncelleme: 31.01.2024 - 12:57
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        Yabancı hakemin ilk adımı
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, spor medyasının temsilcileri ile bir araya gelerek gündemdeki konulara ilişkin sohbet toplantısı düzenledi. Türk futbolunun mevcut yapısında hakemlerin aldıkları puanlarda gözlemcilerin etkilerini anlatan Eröğüt, yeni dönemde bu yapıyı da değiştireceklerini, 10 kişiden oluşan UEFA’nın üst düzey görevlilerinin artık gözlemci olarak Türk hakemliğinde belirleyici olacağını ifade etti.

        UEFA’nın eski elit hakemlerinden oluşan bu gözlemci grubunun notları yeni dönemde hakem puanının yüzde 50’sine tekabül edecek. Yeni dönemde TV gözlemcileri olmayacak. Stattaki maç gözlemcilerinin hakem puanına etkisi yüzde 30 olacak. VAR hakemleri ve maç hakemlerinden oluşan 119 kişinin anketiyle verilen notların toplam nota etkisi ise yüzde 20 olacak.

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        Mevcut durumda maça giden gözlemcinin notunun ve TV gözlemcisinin hakem puanına etkisi yüzde 35’er, anket sonuçlarının etkisi ise yüzde 30’du. Yeni sistemin Trendyol Süper Lig’de 26. hafta maçları itibarıyla uygulanması bekleniyor.

        Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, TFF'nin yabancı gözlemci uygulamasını değerlendirdi.

        İşte Çelikler'in sözleri:

        "12 yıl önce ilk kez dile getirdiğimde bir fantazi olarak görülen "yabancı hakem" önerim, iyiden iyiye dillenmeye başladı. Hala bir direniş var ve yine yabancı hakem gelmemesi için etraftan dolanılıyor. Yabancı hakem, Türk hakemini de kurtaracak tek çözümdür ama buna bu inanılmaz direniş, kurtarışı geciktirdiği gibi çürümeyi de artırıyor. TFF, şimdi yabancı gözlemci sistemini getirmiş. Bundan sonra hakem notlarının yüzde 50'si yabancı gözlemciler tarafından verilecek. Yüzde 30'u da maça giden gözlemciler tarafından belirlenecek. Peki neden? Ahbap - Çavuş ilişkisinden. Hakemi tanıyan gözlemci hakem sahada batırsa bile geçer not veriyor. Şıracının şahidi bozacı misali.. Tam aksi de mümkün tabi. Hakem müthiş maç yönetse de gözlemcinin 'sevmediği' hakem kırık not alıyor. Gözlemci-Hakem-Temsilci üçgeninin tamamının yıkılması ve yeni bir sistem kurulması taraftarıyım. Yeni nesil yetiştirmek lazım. Bu süreçte yabancı hakem - yabancı gözlemci getirilmeli. Fikrim bu. Ama şimdilik nota etkisi yüzde 50 ile sınırlı yabancı gözlemci ile başladık. Hayırlı olsun. Önünde sonunda yabancı hakeme geleceğiz."

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