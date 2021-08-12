Dün gece Chelsea, Villareal'i yenerek UEFA Süper Kupası'nı kazandı. Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında da Süper Kupa Finali'nde de Vitor Pereira'nın uygulamaya çalıştığı 3-4-3 dizilişi ile sahaya çıktı. Tabi İngiltere'de herhalde kimse ezbere "3'lü oynanmaz" gibi bir sallama yapmamıştır Tuchel'e neyse..

Gelelim dizilişe..

Geride 3 stoperin 3'ü de sağ ayaklı. Zouma sağ, Chalobah orta, Rüdiger de Alman Milli Takımı'nda oynadığı gibi sol stoperdeydi.

Orta 4'lünün solunda Alonso; sağında Hudson-Odoi vardı. Merkezde Kante ve Kovacic. Yani aslen iki 6 numara. Hoş Tuchel, Sarri'den aldığı mirasla Kante'yi 8 gibi kullanıyor.

İleri 3'lünün solunda solak Havertz, sağında yine solak Ziyech ve santraforda da Werner vardı. Şampiyonlar Ligi Finali'nde Havertz ön 3'lünün sağında idi, öndeki 3'lünün solunda Mount vardı.. Stoperlerden biri Thiago Silva diğeri de Azpilicueta idi.. Diziliş aynı idi.

Şimdi Vitor da benzer bir diziliş yapmaya çalışıyor. Bence göbekte Szalai ile devam edecek. Kim'i Rüdiger gibi sol stoperde kullanacak. Tisserand bu dizilişi bilen bir oyuncu olarak sağ stoperde devam eder. Öndeki 3'lüde Tuchel 2 net forvet, 1 10 numara kullanıyor. Ziyech'e karşılık Mesut var. Havertz'in karşılığı bence Enner. Asli santraforu hala yok Fenerbahçe'nin. Aldıklarını varsayalım, diyelim ki Sörloth geldi. Enner - Sörloth - Mesut olursa geri 3'lü gibi ön 3'lü de oturmuş olur.

Peki Vitor'un Tuchel'e göre eksiği nedir?

Cevap: Orta 4'lü... Tuchel'in sol kanadı, atlet ve teknik üstüne skorer Alonso.. Sağ kanadı aşırı atlet Reece James ya da Hudson Odoi'ye emanet. Kante'yi konuşmayalım zaten, onun yanı genelde Jorginho, dün Kovacic vardı.. Şimdi Vitor, sağ kanadı Burak Kapacak - Osayi ve Nazım rotasyonu ile 'idare edecek' belli ki.. Burak skorer ve teknik ama atlet değil. Osayi hızlı ve atletik ama skorla alakası yok. Nazım, dinamik ama atlet değil.

Gustavo, geçmiş çağda kalan kaliteli ayak. Öne oynayamıyor. Defansif özellikleri iyi. Zajc kaldırmaz. Ben olsam, benim Jorginho'm İrfan Can olurdu. Vitor oraya bakacaktır. Ama Ali Koç ne yapacak edecek bir sol kanat bir de 8 alacak. Driplingçi, top taşıyabilen 8 ile skorer - atlet bir sol kanat oyuncusu ile Vitor ciddi bir fark yaratabilir. Burada olay artık hocada değil, yönetimde. 3 net transfer (Sol kanat + 8 numara ve santrafor) ciddi anlamda favori yapar F.Bahçe'yi..

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