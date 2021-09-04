FENER'E 1 TRANSFER YETER

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu yılki futbol aklının Rogon Menajerlik'in sahibi Roger Wittman olduğunu 3 Haziran'da yazmıştım.

Nitekim UEFA listesi bildiriminin son gününde 2 Rogon oyuncusu kadroya katıldı. Berisha ve Max Meyer. Rogon, daha evvel Gustavo gibi kariyerli bir oyuncuyu vermiş aynı yıl Falette'i de Fenerli yapmıştı. Pelkas ve Attila'yı sattığı yıl Kemal Ademi'yi vermişti. Genelde bir kariyerli-potansiyelli iyi oyuncunun yanına ya çıkış arayan ya da yeniden toparlanmaya çalışılan isimleri de veriyorlar Fenerbahçe'ye. Yüksek potansiyelli etkili bir forvet olan Berisha'nın yanına ilk parladığı dönemlerden hemen sonra ciddi bir düşüş yaşayan ve bir türlü gerilemeyi durduramayan Max'ı verdiler bu kez.

MLS'den gelen Diego Rossi'yi tanıyanlar kendisinin hücumun 3 bölgesinde de oynayabildiğini söylüyor. Bu 3 yeni isimle beraber kadro şöyle oluştu:

Gerideki 3'lü için 5 net isim var. Attila - Kim - Tisserand - Serdar ve Novak. Nazım ve Gustavo da burada oynayabilir.

Orta 4'lünün merkezi için Max Meyer'i de dahil edersek Gustavo-Zajc-Mert Hakan ve Sosa rotasyonu ile 5 oyuncu net gözüküyor. İrfan da burada oynayabilir. 4'lünün sağında Nazım, Osayi ikilisinden biri görev yapacaktır. Bazı tahmini kadrolarda Valencia da yazılıyor lakin Vitor'un Valencia'nın skorer özelliğinden vazgeçmeden kendisini ön 3'lüde kullanacağını tahmin ediyorum.

En fazla alternatif ön 3'lüde. Pelkas - Rossi - Enner sol önde de sağ önde de oynayabilirler. Ha keza Mesut - İrfan - Muhammed de sağ ön ve sol ön oynayabilirler. Serdar Dursun - Enner ve Berisha da santrafor (9 Numara) pozisyonunu rahatlıkla doldururlar. Bence buraya bir transfere daha ihtiyaç yok. Belki net bir 9 istiyordur Vitor, bilemem ama bana kalırsa fazla alternatif de başa bela. Ben olsam bu kadar rotasyon imkanında daha fazlasını istemezdim.

Orta solda eksiklik var. Ferdi, Vitor ile verimli oldu. Novak da alternatif olur ama buraya bir transfer bekliyorum. Bence buraya atletik bir sol kanat beki alınırsa transfer tamamlanmış; yönetim gereğini yapmış olur, sonrası da Vitor'a kalır.

PJANIC BÜYÜK İŞ

Juventus'un 4-3-3 ve 4-1-2-1-2 dizilişlerindeki registası, maestrosu artık Beşiktaş için oynayacak. Büyük iş.. Pirlo gibi bir ustanın boşluğunu Pjanic ile dolduran Juve, Boşnak'ın da katkısıyla seri şampiyonluklar elde etmişti. Sergen Hoca, 4-1-4-1'inin yapılanmasını kafasında tamamlamış. Josef sabit ve önündeki 4'lü Larin - Pjanic - Alex - Ghezzal planlanıyor. En uçta da Batshuayi. Kalan 5 oyuncunun 3'ü Türk olmak zorunda. Açmaz da 3. Türk'ün kim olacağında. Ersin ya da Mert ile kale Türk oyunculara emanet. Sol bekte Umut ve Rıdvan rotasyon yapacaklar belli ki. Sağ bek pozisyonu Beşiktaş'ın alternatifi en zayıf bölgesi. Orada da Rosier oynayacağından 3. Türk stoperlerden biri olacak demek ki. Vida'nın ya da Wellinton'un yanında Mehmet Topal tercihini görebiliriz. Yahut Kenan, Larin'e tercih edilir. Ama Pjanic'in geldiyse, Josef'in doğrudan alternatifinin Atiba olduğunu varsayarsak Salih biraz da geride kalacak belli ki. Daha Oğuzhan ve Can Bozdoğan alternatiflerini sayamadık bile. Sağ bekte Rosier'in ikamesinin Necip'ten öte olmaması ve sol bekteki kalite soru işaretleri dışında ligin en kuvvetli kadrosunun Beşiktaş'ta olduğunu söyleyebiliriz. Elbette kalite-kuvvet ölçekleri kağıt üzerindedir. İş sahada bitecektir.

TRABZON'DA HER ŞEY AVCI'YA BAĞLI

Son yılların en kuvvetli kadrolarından birini kuran Trabzonspor, kaliteli ve çok tecrübeli isimlerden oluşan oyuncu grubunu nasıl değerlendirecek? Bu sorunun yanıtı Abdullah Avcı hocada. Merkez stoper bölgesinde biri çok iyi 3 tane ideal oyuncu var. Sağ bekte Peres de Serkan da Dorukhan da oynar ve sorun yaşanmaz. Savunma önüne Siopis hamlesi çok önemliydi ve Berat'a kaliteli bir alternatif kazandırıldı. Hamsik ve çok beğendiğim Bakasetas ile müthiş bir 3'lü blok kurulabiliyor. Trondsen, Dorukhan ve Parmak da alternatif isimler. Ön 3'lü korkutucu. Nwakaeme'yi anlatmaya gerek yok. Cornelius da tam bizim ligin santraforu. Djaniny de Gervinho da forvet hattını tamamlayan isimler. Yusuf Sarı da sonradan oyuna dahil olup katkı verebilen bir oyuncu. Yunus Mallı henüz hiç katkı veremedi. Abdülkadir Ömür'den de çok fazla beklenti duyulmaması gerekir. Sadece lig yarışında bulunacak Trabzonspor kalan sürede en sorunlu bölgesine, sol beke bir transferi yapabilirse tamamlanmış bir yapı olur. Eğer sol bek yabancı olacaksa ki yerli alternatif pek yok; Uğurcan ve Berat iki Türk zorunluluğunu tamamlar. 3. Türk için bir Türk stoperi daha düşünülebilir. Trabzonspor'un kuvvetli kadrosu o oranda kuvvetli bir oyuna sahip değil henüz. Ekim ayı itibariyle oyunun tam anlamıyla oturmasını beklemeliyiz.