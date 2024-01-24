Serdar Ali Çelikler yazdı: Stresi yönetmek...

25. dakikada Fenerbahçe yavaş yavaş oyununu oturttu. Özellikle 30 - 50 arası Başakşehir'i hapsettiler. Tadic ile 2; Dzeko ile 2 iyi pozisyonda en az bir gol bulunmalıydı. Bitiricilik problemi sürüyordu. Bu ikili dışında Sebastian da İsmail de Mert de şut atmaya korkar, son bir ekstra pas arayışı haldelerdi. Nitekim onların yapamadığını Serdar Aziz yapıyordu. Şut atmaktan korkmayan, daha da mühimi forvetlerinin skor vuruşlarının daha temiz olduğu bir Fenerbahçe'ye ihtiyaç var.