35'ten sonra F.Bahçe toparlandı. Caner'in ortaları dışında yine bir plan yoktu ama Caner'e uyabilse Thiam da Ademi de gol atabilirdi. En son Nazım santraforların yapamadığını yaptı. Bu dönemde ilk golde hatası olsa da Tisserand 2. golü engelledi. Başakşehir Hasan Ali - Crivelli ile 2. golü kaçırdı.